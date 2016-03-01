Hakan Çalhanoğlu Almanya'da hakim karşısına çıktı!

Bayer Leverkusen’in orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, aşırı hız yaptığı gerekçesiyle hakim karşına çıktı. Leverkusen Bölge Mahkemesinde görülen davada milli futbolcu, şehir içinde 60 km hız sınırının geçerli olduğu bir yolda 86 km sürat yaptığı için 125 Euro para cezasına çarptırıldı.