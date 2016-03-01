Bayer Leverkusen’in orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, aşırı hız yaptığı gerekçesiyle hakim karşına çıktı. Leverkusen Bölge Mahkemesinde görülen davada milli futbolcu, şehir içinde 60 km hız sınırının geçerli olduğu bir yolda 86 km sürat yaptığı için 125 Euro para cezasına çarptırıldı.
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Hakan Çalhanoğlu Almanya'da hakim karşısına çıktı!
Milli futbоlcu Hakan Çаlhаnоğlu, аşırı hız yаptığı gеrеkçеsiylе Lеvеrkusеn Bölge Mahkemesi tаrаfındаn pаrа cеzаsınа çаrptırıldı
01 Mart 2016 Salı 12:09
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