Hakan Çalhanoğlu ailesi ile Umre'de

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, dün ailesi ile birlikte umreye gitti.

Noel tatilini fırsat bilerek Almanya'nın Stuttgart Havalimanı'ndan uçakla kutsal topraklara giden Hakan Çalhanoğlu, dün hareket öncesi alanda ailesi ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli oyuncumuz kısa bir süre önce de, kutsal topraklarda Medine'de çektirdiği bir fotoğrafı facebook hesabından, "hayırlı cumalar" yazarak takipçileriyle paylaştı.