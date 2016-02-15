Hakan Balta Mustafa Denizli gerginliğinin nedeni gün yüzüne çıktı!

Hamza Hamzaoğlu döneminde oynadığı futbolla Galatasaray'ın en başarılı futbolcusu olan Hakan Balta, Mustafa Denizli'nin gelişi ile birlikte dağıldı. Asıl sürpriz ise Mersin İdmanyurdu maçında Hakan'ın sakat veya cezalı olmamasına rağmen kadroda olmamasıydı.

DENİZLİ'Yİ ELEŞTİRDİĞİ İÇİN...

Hakan'ın, Denizli'nin sistemini eleştirdiği için kadro dışı kaldığı iddiası gündeme düştü. Balta'nın özellikle Mustafa Denizli'nin uygulattığı alan savunmasına tepki gösterdiği, örnek olarak da ön direkten yedikleri gollerin çığ gibi büyümesini gösterdiği bildirildi.

Balta'nın Mustafa Denizli'ye, korner ve serbest atışlarda ön direkten gol yemeyi engellemek için adam adama markajı teklif ettiği hatta bu konuda tecrübeli teknik adamla tartışma bile yaşadıkları öğrenildi.