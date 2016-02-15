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Hakan Balta Mustafa Denizli'den Çizik Yedi!

Mustafa Dеnizli, sаkаtlığı vеyа cеzаsı bulunmаyаn Hakan Bаltа'yı yаşаdıklаrı tаrtışmа sebebiyle Mersin İdmаn Yurdu dеplаsmаnındа kаdrоyа аlmаdı

Hakan Balta Mustafa Denizli'den Çizik Yedi!

 Hamza Hamzaoğlu döneminde oynadığı futbolla Galatasaray'ın en başarılı futbolcusu olan Hakan Balta, Mustafa Denizli'nin gelişi ile birlikte dağıldı. Yaşadıkları taktiksel tartışma sonucu Denizli, milli yıldızı Mersin deplasmanında kadroya dahil etmedi.

KADROYA GİREMEDİ

Asıl sürpriz ise Mersin İdmanyurdu maçında Hakan'ın sakat veya cezalı olmamasına rağmen kadroda olmamasıydı. Hakan'ın, Denizli'nin sistemini eleştirdiği için kadro dışı kaldığı iddiası gündeme düştü.

DENİZLİ'NİN TAKTİĞİNİ ELEŞTİRDİ

Fotomaç gazetesinin haberine göre; Balta'nın özellikle Mustafa Denizli'nin uygulattığı alan savunmasına tepki gösterdiği, örnek olarak da ön direkten yedikleri gollerin çığ gibi büyümesini gösterdiği bildirildi. Balta'nın Mustafa Denizli'ye, korner ve serbest atışlarda ön direkten gol yemeyi engellemek için adam adama markajı teklif ettiği hatta bu konuda tecrübeli teknik adamla tartışma bile yaşadıkları öğrenildi.
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Hakan BaltaMustafa Dеnizli
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