Hakan Balta Mustafa Denizli'den Çizik Yedi!

Hamza Hamzaoğlu döneminde oynadığı futbolla Galatasaray'ın en başarılı futbolcusu olan Hakan Balta, Mustafa Denizli'nin gelişi ile birlikte dağıldı. Yaşadıkları taktiksel tartışma sonucu Denizli, milli yıldızı Mersin deplasmanında kadroya dahil etmedi.
Hamza Hamzaoğlu döneminde oynadığı futbolla Galatasaray'ın en başarılı futbolcusu olan Hakan Balta, Mustafa Denizli'nin gelişi ile birlikte dağıldı. Yaşadıkları taktiksel tartışma sonucu Denizli, milli yıldızı Mersin deplasmanında kadroya dahil etmedi.