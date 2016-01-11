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Hakan Arıkan Super Lig Ekibiyle Anlaştı

Ligde zor günler geçiren Gençlerbirliği sezon sonuna kadar başarılı eldiven Hakan Arıkan ile anlaşmaya vardı

Hakan Arıkan Super Lig Ekibiyle Anlaştı

 Sezon başı Kayserispor'la anlaşan ancak daha sonra aldığı ücretin fazla olması sebebiyle, sözleşmesi alacaklarına karşılık feshedilen Hakan Arıkan, ligde zor günler yaşayan Gençlerbirliği ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 



33 yaşındaki tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçirmiş, sezon sonu kulübünden ayrılmıştı. 

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GençlerbirliğiHakan Arıkan
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