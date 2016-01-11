Hakan Arıkan Super Lig Ekibiyle Anlaştı

Sezon başı Kayserispor'la anlaşan ancak daha sonra aldığı ücretin fazla olması sebebiyle, sözleşmesi alacaklarına karşılık feshedilen Hakan Arıkan, ligde zor günler yaşayan Gençlerbirliği ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.



33 yaşındaki tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçirmiş, sezon sonu kulübünden ayrılmıştı.