Hagi sürpriz teklife evet dedi!

Geçtiğimiz günlerde, sahibi olduğu Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevini bıraktığını açıklayan Gheorghe Hagi'nin yeni durağının Rubin Kazan olması bekleniyor.



Viitorul Constanta'nın genel menajeri Cristian Bivolaru geçtiğimiz günlerde Hagi'ye Rubin Kazan ve Türkiye'den teklif olduğunu açıklarken, Rumen basını tecrübeli ismin Rusya yolcusu olduğunu iddia etti.

Rumen basınına yansıyan haberde Hagi'nin Rubin Kazan ile yıllık 4 milyon euroya prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Hagi ile Rubin Kazan arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

Rumen futbol unun şimiye kadarki en iyi oyuncusu olarak gösterilen Gheorghe Hagi, 5 Şubat 1965 tarihinde, Sçabukde doğmuştur. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen, yaşam sürdüren efsane Hagi, Romanyada “asırın futbolcusu”, Türkiyede de senelerce “senenin futbolcusu” olarak gösterilmiştir. Orta saha mevkisinde oynamış olan Gica lakaplı oyuncu, aktif futbolculuk yaşantısının sonrası yöntem direktörlük yapmaya başlamıştır.

Futbolculuk Kariyeri ve oynadığı kulüpler şöyle sıralanabilir;

Oynadığı Kulüp: Farul Constanta

Gheorghe Hagi,1982-1983 sezonunda, Romanya Liga 1’de Farul Constan’a formasını terletti. Oynadığı 18 maçta 7 gol atması ve çokca da asist yapması ile ön plana çıkan Hagi, Sportul Studentesc kulübünün ilgisini çekmeyi başardı. Daha sonra da, aktarma prosedürü gerçekleşti.

Oynadığı Kulüp: Sportul Studentesc

Gheorghe Hagi, 1983-1984 sezonunda, şimdilik 18 yaşındayken, Romanya’nın Sportul Studentesc kulübüne aktarma oldu. Oynamış bulunduğu 3 sezon süresince, toplam 92 maçta sahaya çıktı ve çok sayıda asistin yanı sıra, 53 de gol atarak, orta sahada oynayan bir oyuncuya göre son derece büyük bir başarıya imza attı. Hagi, genç yaşına karşın Sportulda grupına öncülük etti ve kulüp tarihinin en etkin devresininin yaşanmasında liderlik yaptı. Bu vakit zarfında, Sportul grupı 2 kez lig 3.lüğü ve 1 kez de lig 2.liğini kazandı. Bunlara ek olarak, grup bu devrede bir kez de Romanya Kupası 3.lüğü yaşadı. Gheorge Hagi, oynadığı 3 sezon içerisinde 2 kez gol kralı, 1 kez de senenin futbolcusu olmayı başardı. Hagiyi takibe alan Romanya’nın Dünya genelindeki kuvvetli gruplarından Steaua Bükreş, 1986-1987 sezonunda genç Hagiyi aktarma etti. Haginin gruptan ayrılışı o kadar büyük bir yıkıma yol açtı ki, takip eden sezonda Sportul ligi yalnız 8. sırada bitirebildi.

5444_hagi_gercek_futbol_kariyerimi_galatasarayda_yasadim_1323434798Oynadığı Kulüp: Steaua Bükreş

Birçok otoriteye ve Haginin de kendine göre, Steaua Bükreş senelerı, Hagi için performansının en üst seviye bulunduğu senelerdı. Hagi, bu devrede, genelde forvet arkası ve bazen da sol kanat mevkisinde oynadı. Dört sezon süresince oynadığı 97 maçta 85 gol attı ve pek birden fazla asist yapma başarılı olmasını gözler önüne serdi. Steaua Bükreş, Hagi’nin oynadığı dört sezon içerisinde, 4 Romanya Lig Şampiyonluğu ve 3 Romanya Kupası kazandı. Bunlara ek olarak Bükreş, 1 Avrupa Süper Kupa Finali, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali ve 1 FİFA Kulüpler Dünya Kupası Finali oynayarak o devreye damga vurmayı başardı. Steaua ‘da oynadığı devre, yaşanan komünist rejim senesinina denk geldiği için, Haginin Juventus, Milan, Chelsea ve Liverpool gibi devlere aktarması gerçekleşemedi. Bu kulüpler içerisinde, bilhassa AC Milan, Hagiyi ısrarla istemişti. 1990-1991 sezonuna denk gelen vakit diliminde, komünist rejimin yıkılmasıyla eş güdümlü, Haginin Real Madride aktarması gerçekleşti. Hagi, o sırada 25 yaşındaydı ve kendisi için kulübüne ödenen bonservis bedeli, devresinin koşullarına göre Romanya rekoru kırmıştı.

Oynadığı Kulüp: Real Madrid

Gheorghe Hagi, Real Madrid’e aktarması ardından gerek doğrultudarlarca, gerekse yöneticiler yönünden çok büyük beklentilere sebep oldu. Ancak ilk senesinde, beklenilen patlamayı yaşayamadı ve kulüpten gönderilmesi fikri bile oluştu. Hagi, o devre için gruptan ayrılmak istemiyordu ve yöneticilerin aktarma ve satış fİkirlerinden vazgeçirdi. Real Madrid’te oynadığı 2. sezonunda Hagi, inanılmaz bir öncülük vasfıyla grupa liderlik etti. Bütün bu güzel ilerlemelere karşın, son hafta oynanan Tenerife maçının kaybedilmesi ile şampiyonluk, ezeli rakip Barselonaya kaptırıldı. Bu sezon ardından, Hagi ve Real Madridin yolları ayrıldı. Gheorge Hagi, Real Madrid için 64 maçta oynadı ve 15 gol atıp, 42 de asist yaptı.

Oynadığı Kulüp: Brescia Calcio

Gheorghe Hagi, İspanyada geçirdiği 2 sezondan sonra, İtalya’nın Brescia grupına aktarma oldu. Bresciada, şimdilik 2. sezonunu geçirmekteyken, kaptanlık vazifesini üstlendi. Anglo – İtalya Kupası’nın, Haginin 2. sezonunda kazanılmasında da, Haginin payı çok büyüktü.

Oynadığı Kulüp: Barcelona

Gheorghe Hagi, Brescia’da oynadığı 2 sezonun sonrası, 1994 senesinde Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan Fifa Dünya Kupasında, Romanya Milli Takımı ile boy gözler önüne serdi. Birçok futbol otoritesine göre, Maradonayı bile gölgede bırakan oyunlar meydana koyarak, form ve performans manasında turnuvaya damga vuran Gica, Barcelona’nın dünyaca ünlü Hollanda’lı yöntem direktörü Johan Cruyff’u son derece tesirledi. 1994-1995 sezonunda, Cruyff’un yoğun çabaları ile Hagi, yine İspanya’ya geri döndü. 2 sezon süresince Barcelona forması giyen Hagi, 2 sezonda toplam 35 maçta vazife aldı ve 7 gol atıp, 10 da asist yaptı.

Az maça çıkması, daimi yedek oturtulması, Cruyff ile daimi yaşadığı münakaşalar sebebiyle Hagi, 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası ardından, Fatih Terim’in de ısrarlarıyla, 31 yaşında Galatasaraya aktarma oldu.

5444_gheorghe-hagiOynadığı Kulüp: Galatasaray

Gheorghe Haginin Galatasaraya aktarması, medyada büyük bir yankı buldu. Birçok yorumcunun Haginin yaşına takmış olması, asıl yaşının da 31 değil 35 bulunduğu iddiası gibi yapay münakaşa hususları yaratıldı. Ancak Hagi, Türkiyede oynayan gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak efsaneler arasına karışacağının sinyalini, Eleştirilere sahada cevap vereceğim demeciyla vermişti. Geldiği günden emeklilik günlerine kadar oynadığı maçlarda öncülük etmesi, kupalar ve galibiyetler kazandırmasının yanı sıra, oynadığı 132 maçta atılan 110 golün 59unu kendi attı, 51inin de asistini yaptı.

Gheorghe Hagi, Galatasarayda 5 sezon forma giydi ve en uzun süreli formasını giydiği grup Galatasaray oldu. Taraflı veya doğrultusız, bütün futbol severlerin saygısını ve sevgisini kazanan efsane 10 numara, bilhassa uzun uzaklıklerden çektiği sert ve düzgün şutları, penaltı gibi basit gole çevirdiği serbest darbeları ve estetik yönden beğeni toplayan hareketleri ile bir devreye damgasını vurdu.

Gheorghe Hagi, 2000-2001 sezonu bitiminde, Galatasaray’da giydiği 10 numaralı forması ile, 36 yaşında aktif futbolculuk yaşamına veda etti. Muhteşem bir jübile maçıyla futbolu bırakan Hagiye, futbola dönmesi için İnter ve Real Madrid kulüplerinden öneriler geldi. Fakat Gica, Galatasarayda çok mutlu bulunduğunu ve buradan emekli olmak istediğini söyledi.

Galatasaray Kulübü, Hagi ‘nin senelerce başarı ile terlettiği 10 numaralı formayı, 2002 senesine kadar müzeye kaldırdı.

Gheorge Hagi’nin, kariyeri süresince toplam kaç asist yaptığı net olarak bilinmemektedir. Tahmini olarak ise, kulüp gruplarında 200 ile 250 arasında, Milli gruplar seviyesinde ise 20 ile 30 arasındaki bir sayıda asist yaptığı söylenmektedir.

Haginin futbolu bıraktıktan sonra aldığı mükafatler;

2004′ senesinde UEFA Jübile Ödülü,

2004 senesinde Pelenin tertiplediği FIFA 100 listesine girme başarısı,

2005 senesinde World Soccer doğrulusunda Dünya’nın gelmiş geçmiş en iyi 25. futbolcusu seçilme başarısı

2007 senesinde Romanyanın en büyük futbol efsanesi ilan edilmesi,

2010 senesinde Dünya Kupaları tarihinin en kıymetli 100 futbolcusu arasına seçilme başarısı

Gheorghe Hagi, ülkesi Romanya’da tam bir efsane durumuna gelmiştir. Kariyeri süresince, Romanyada toplam 7 defa senenin futbolcusu seçilmiştir. En sonise, Hagiye Yüzsenenin Futbolcusu haysiyetu verilmiştir.

5444_2874 (1)Hagi’nin Romanya Milli Futbol Takımı Kariyeri;

Efsane futbolcu Hagi, öncelikle 1983 senesinde, şimdilik 18 yaşındayken giydiği Romanya Milli Futbol Takımı’nın formasını, takip eden 17 sene süresince giymeye devam etmiştir. Bu proseste, 3 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 3 Dünya Kupası da dahil olmak suretiyle, toplam 125 defa milli maçlarda oynamış ve 35 de gol atmıştır. Hagi, 20 yaşında da milli grupa kaptan olmuştur. Romanya Milli Takımı ile 3 Avrupa Şampiyonası ve 3 Dünya Kupasına katılma başarısı göstererek, Romanya Milli Takımı ile en fazla milletlararası turnuvaya katılan futbolcu olmuştur. Bütün şunlara ek olarak Hagi’nin, 1994 FİFA Dünya Kupası’nda, taç çizgisine çok yakın bir noktadan, kaleye aşağı yukarı 45 metre mesafeden, Kolombiya’ya attığı gol, bugünümüzde de Dünya Kupaları tarihinin en güzel 10 gölü arasında gösterilmekte ve çoğu jenerikte bu golün görüntüsü kullanılmaktadır. Gheorghe Hagi, Adrian Mutu eşliğinde, 35 gol atma başarısı ile Romanya Milli Futbol Takımının tarihindeki en fazla gol atan futbolcusudur.

Hagi’nin Teknik Direktörlük Kariyeri;

Gheorghe Hagi, futbolu bıraktığı an itibariyle, Romanya Milli Takımında yöntem direktörlük vazifiyetine getirildi. Daha sonra , Süper Lig ekiplerinden Bursasporu çalıştırdı. Takip eden devrede, burada da etkin olamadı. Fatih Terim’in istifası ardından Galatasaray yöntem direktörlüğüne getirildi. Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 5-1 gibi tarihi bir skorla yenerek Türkiye Kupası’nı kazandığı maçta, grupın yöntem patronu, Gheorghe Hagi idi.

Galatasaray’ın sonrası, Romanya’nın Politehnica Timişoara ve sonra da Steaua Bükreş gruplarına hocalık yaptı. Teknik direktörlük kariyeri pek parlak olmayan efsanevi futbolcu, sonraki günlerde kendi ismiyle açılan futbol okulunun başına geçti. 21 Ekim 2010 tarihinde, Frank Rijkaard’ın ayrılışının sonrası Galatasaray’ın yöntem direktörlüğüne tekrardan getirilen Haginin sözleşmesi, 25 Mart 2011 tarihinde feshedilmiştir.

Kariyeri süresince Karpatların Maradonası biçiminde anılsa da, bu lakabı hiç sevmemiştir. Bir devreye damgasını vuran Hagi, gerek Romanya futbolunda, gerekse Türk futbolunda çoğu gence misal olmuştur. Türkiyede oynadığı devrede doğrultudarın da sevgilisi durumuna gelen Hagiye, tribünler I Love You Hagi çabukahüratıyla seslenmişlerdir. Hagi, sosyal hayatında kendini ifade edebilecek kadar da Türkçe bilmektedir.