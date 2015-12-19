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Hagi hangi büyük takımın teklifini reddetti? Harika teklif!

Galatasaray'ın ve Romanya'nın efsane futbolcusu Rusya liginden harika bir teklif aldığını ve bu teklifi reddettiğini açıkladı! Teklifi yapan kulüp kadrosunda Gökdeniz Karadeniz'in de bulunduğu Rubin Kazan!

Hagi hangi büyük takımın teklifini reddetti? Harika teklif!
Galatasaray'ın ve Romanya'nın efsane futbolcusu Rusya liginden harika bir teklif aldığını ve bu teklifi reddettiğini açıkladı! Teklifi yapan kulüp kadrosunda Gökdeniz Karadeniz'in de bulunduğu Rubin Kazan!
Ülkesinde sahibi olduğu Viitorul Constanta'yı çalıştıran ve şampiyonluk mücadelesi veren Hagi, yıllık 4 milyon euroyu bulan teklifi geri çevirmesinin nedenlerini de sıraladı.

Türkiye'de Bursaspor ve Galatasaray'da teknik adamlık yapan sarı-kırmızılıların eski yıldızı, "Çok iyi bir teklif aldım ama ben buradan ayrılmamaya karar verdim. Oyuncularıma da bu durumu açıkladım. Birlikte başladık, birlikte devam edeceğiz... Çok iyi bir takımız." sözlerini kullandı.

Öte yandan Rumen basını 50 yaşındaki çalıştırıcının Trabzonspor'dan da teklif aldığını ve bunu da geri çevirdiğini iddia etti.

Kaynak : Sporx
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TransferRubin KazanGeorge Hagi
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