HACIOSMANOĞLU'NDAN TFF BAŞKANLIĞI ÇIKIŞI

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olmayı hizmet etmek için isteyebileceğini ancak aday olmayacağını söyledi.



İbrahim Hacıosmanoğlu, Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sorularını cevapladı. Yüksekokulun Şişli'deki yerleşkesinde gerçekleştirilen organizasyonda İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin spor alanında yöneticilere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Başkanlık benim çocukluk hayalimdi. Bazen hayaller zor görünür ama çok istediğinizde Cenabı Allah nasip ediyor. Trabzonspor Kulübü Başkanlığı çok önemli bir makam. Her Trabzonlunun hayal ettiği bir yer. Çocukluk hayalim beni oralara taşıdı. Bu sistemin içinde yöneticilik yapmak başkanlık yapmak zor. Bu tip makamlara gelenler gençlere örnek oluyor. Verdikleri hizmetlerle de örnek olmalılar." ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun' sözüne atıfta bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bu cümlenin ne önünde ne de arkasında yöneticilerin ahlaksız olabileceğine dair cümle bulamadım. Bizim toplumumuzda geldikleri makamları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak hedefleri ve arzuları olanlar var. Bu makamların sadece camialarınıza hizmet etmek için kullanılması lazım." dedi.



YILDIRIM DEMİRÖREN YÖNETİMİNE DESTEK VERMEDİK



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e destek verdikleri yönünde bir soru üzerine Hacıosmanoğlu, "Yıldırım Demirören yönetimine biz destek vermedik. Bizim bir hukuk mücadelemiz var, bu hukuk mücadelemiz devam ediyor. Bizi eleştiren insanlara karşı onların içinde bizim arkadaşlarımız olsun istedik." cevabını verdi.



Kulüplerin başarıyı yakalama konusunda nelere ihtiyaçları olduğu yönündeki bir soruya ise Hacıosmanoğlu, "İstikrarın olduğu yerde başarı olur. Bu yapıyı kurma imkanımız yok. Dediğim gibi apronda bekleyenler var. Geniş bir zaman elinizde olsa bizim hedefimiz onu uygulamak ama şehir şampiyonluk bekliyor. En ufak başarısızlıkta hocanın, oyuncunun ve başkanın gitmesi isteniyor. Önünüzde uzun bir süre olup bu sistemin kurulması lazım. Devamlılığın olduğu yerde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarıyı yakalarsınız. Bunu yapabilmek için uzun süreler gerekiyor. Avrupa'da başarı için mücadele de yetmez. Türk futbolunun şu anki mecrasının dışına çıkması lazım. İstikrarı savunan zihniyetin çoğalması lazım. Burada illegal yollardan başarılı olabilirsiniz, güzide Anadolu takımlarımızın hakkını yiyerek şampiyon olabilirsiniz ama Avrupa'ya gittiğinizde başarılı olma şansınız yok." karşılığını verdi.



Ligde şampiyonluk yarışının nasıl geçeceği ve Trabzonspor'un durumuyla ilgili de Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor'da yeni yönetim var. Takımın başına yeni bir hocanın gelmesi lazım. Orada da geç kalınmaması gerekiyor. Sadi Tekelioğlu'nu biz kongreye kadar takımın başında emaneten dursun diye koyduk. Trabzonspor'u teknik açıdan yönetecek hocanın acilen bulunması gerekiyor. 3 puanlı sistemde çok şey değişir. Trabzonspor'un bunu değiştirecek kadrosu da var. Bir iki takviye yapılırsa çok daha iyi olur. Türkiye Kupası var. Trabzonspor'un ligi Avrupa kupalarına kalacak sırada bitirmesi lazım. Biz yeni geldik, bu kadroyu biz kurmadık mazeretlerinin arkasına sığınılmaması lazım. Trabzonspor tarihinin en önemli kadrosu var." şeklinde konuştu.



FEDERASYON BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAM



İbrahim Hacıosmanoğlu, son olarak TFF Başkanı olmayı isteyip istemediği yönündeki bir soruya da şu karşılığı verdi: "Benim spora hizmet etmek için tek isteğim Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'ydı Cenabı Allah bunu da nasip etti. Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday oldum. Bu kirli düzenin değişmesi lazım. Bu sistem içerisinde başkan olsanız da önemli değil. Türk Futbol Federasyonu başkanlığı ister misiniz? diye sorsanız hizmet etmek için isterim tabii, ama aday olmam. Ben inanıyorum ki bağımsız ahlaklı sporcuların yöneticilerin ahlaklı başkanların görev yapmasını TFF Başkanı sağlayabilir yönetimi kurullarıyla sağlayabilir. Zor bir şey değil. Birileri sizi başkan yapabilir ama orada kalmak için o birilerine diyet ödemek zorunda değilsiniz. Siz diğer liglerdeki takımların haklarını korursanız onları ezdirmezseniz onlar sizin daimi olarak Başkan olarak kalmanızı sağlar. İlla ki gücü olanlara biat ederek diyet ödeyerek orada kalmaya çalıştığınız zaman adaletli olamıyorsunuz ve ahlaksız bir yapı oluşuyor."



Organizasyon Şişli Meslek Yüksekokulu Erkek Futbol Takımı ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun fotoğraf çekiminin ardından son buldu.