Guus Hiddink yeni transfer hakkında konuştu

Hiddink, "Şimdi Londra'da ve güzel bir şehirde olmanın tadını çıkarıyor. Ancak, burada göz önünde de olacak. Şimdilerde, Londra'da sır diye bir şey yok. Çünkü, kameralar her yerde. Bürokratik işlemleri halletmeye çalışıyoruz. Acele etmiyoruz. Yakın zamanda işlemler hallolacak ve Pato, Chelsea formasıyla sahada olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu bir kumar değil"

Hollandalı menajer, "Bir zamanlar Pato, çok şey vaad eden stil sahibi bir yetenekti. Milan'da yıllar geçirdi ve beklenen büyük adımı atamadı. Brezilya'ya geri döndü ama Avrupa'da bir şansı daha hak ediyordu. Ki İngiltere ile bu adımı atmak gayet cesurca. Şİmdi onun bu adımı atma şansı. Onun fit olmasına ve bu takıma katkı yapmasına yardımcı olacağız. Bu bir kumar değil. Kiralık sözleşmesi onun için de bir şans. Biz ona her konuda yardım edeceğiz ama her şey Pato'nun kendisinde bitiyor. Eğer bu kulübü mutlu edebilirse, sonunda Pato da mutlu olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

26 yaşındaki Alexandre Pato, 2007'de Milan forması altında Avrupa futbolu ile tanışmış ancak sonrasında Brezilya'ya geri dönmüştü.

Kaynak : Sporx