Guus Hiddink Galatasaraylı yıldızı istiyor

Bu sezon Serie A'da 11 maçta forma giyip 2 asist yapan Alex Telles, savunma bölgesinde revizyon yapmayı planlayan Chelsea'nin yeni menajeri Guus Hiddink'in radarına takıldı.

İngiliz ve İtalyan basını sezon sonunda Chelsea'nin Marsilya forması giyen Nicolas N’Koulou ve bonservisi Galatasaray'da olan Alex Telles'i kadrosuna katacağını iddia etti. Chelsea'nin devre arasında Telles için kurallar gereği (Bir futbolcu aynı sezon içinde 3 farklı takımda forma giyemez) girişimde bulunamaması nedeniyle sezon sonunu bekleyeceği belirtildi.

Galatasaray, sezon başında Telles'i 8.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Inter'e kiralamıştı. Inter bu bedeli 1 Temmuz'a kadar ödemezse, yıldız oyuncu sarı-kırmızılı takıma geri dönecek.