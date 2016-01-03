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Guus Hiddink Galatasaraylı yıldızı istiyor

Galatasaray'dan İnter'e kiralanan Alex Telles Chelsea kıskacına girdi, son dönemde yaptığı açıklamalar ile Galatasaray taraftarını üzen yıldız futbolcunun ne karar vereceği merak konusu

Guus Hiddink Galatasaraylı yıldızı istiyor

 Bu sezon Serie A'da 11 maçta forma giyip 2 asist yapan Alex Telles, savunma bölgesinde revizyon yapmayı planlayan Chelsea'nin yeni menajeri Guus Hiddink'in radarına takıldı.

İngiliz ve İtalyan basını sezon sonunda Chelsea'nin Marsilya forması giyen Nicolas N’Koulou ve bonservisi Galatasaray'da olan Alex Telles'i kadrosuna katacağını iddia etti. Chelsea'nin devre arasında Telles için kurallar gereği (Bir futbolcu aynı sezon içinde 3 farklı takımda forma giyemez) girişimde bulunamaması nedeniyle sezon sonunu bekleyeceği belirtildi.

Galatasaray, sezon başında Telles'i 8.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Inter'e kiralamıştı. Inter bu bedeli 1 Temmuz'a kadar ödemezse, yıldız oyuncu sarı-kırmızılı takıma geri dönecek.

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Guus Hiddink
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