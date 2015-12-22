Gururumuz Arda Turan o listede de yer aldı

Geçen yıl 38 numarada yer bulan Arda Turan, 2015-16 sezonunun ikinci yarısında milli maçlar dışında henüz forma giymese de listede kalmayı başardı. Arda bu yılki sıralamada 78’inci oldu.

Haberde Arda’nın Barcelona’ya transferi sonrası bordo-mavili kulübe getirilen yasak nedeniyle Mayıs ayından beri kulüp müsabakalarında forma giyemediği belirtilirken “Orta alanda birçok pozisyonda oynayabilen Arda, Barcelona’nın iyi yağlanmış makinasına da uyacaktır. Hatta bu takımın içinde dripling yeteneği ve vizyonuyla eskiye göre daha da fazla parlayabilir” ifadesi kullanıldı.

Aralarında Zico, Zanetti ve Hagi’nin de olduğu 123 uzmanın (49 ülkeden) yer aldığı jürinin seçimi sonucu ilk 40'taki oyuncular daha sonra açıklanacak.



41 ile 100 arasındaki futbolcular ise şöyle:



41. Thiago Silva (Paris St.Germain)

42. Andrea Pirlo (New York City FC)

43. Marco Verrati (Paris St.Germain)

44. Gerard Pique (Barcelona)

45. Jerome Boateng (Bayern Münih)

46. Philippe Coutinho (Liverpool)

47. Alvaro Morata (Real Madrid)

48. Gonzalo Higuain (Napoli)

49. Xabi Alonso (Bayern Münih)

50. Marco Reus (Borussia Dortmund)

51. Diego Costa (Chelsea)

52. Willian (Chelsea)

53. Blaise Matuidi (Paris St.Germain)

54. Edinson Cavani (Paris St.Germain)

55. Miralem Pjanic (Roma)

56. Raphael Varane (Real Madrid)

57. Vincent Kompany (Manchester City)

58. Dani Alves (Barcelona)

59. Hulk (Zenit St.Petersburg)

60. Wayne Rooney (Manchester United)

61. Alexandre Lacazette (Lyon)

62. Raheem Sterling (Manchester City)

63. Cesc Fabregas (Chelsea)

64. Yacine Brahimi (Porto)

65. Carlos Bacca (Milan)

66. Anthony Martial (Manchester United)

67. Keylor Navas (Real Madrid)

68. Jamie Vardy (Leicester City)

69. Mohamed Salah (Roma)

70. Koke (Atletico Madrid)

71. Giorgio Chiellini (Juventus)

72. Jordi Alba (Barcelona)

73. Yevhen Konoplyanka (Sevilla)

74. Bastian Schweinsteiger (Manchester United)

75. Mats Hummels (Borussia Dortmund)

76. Franck Ribery (Bayern Münih)

77. Henrikh Mkhitaryan (Borussia Dortmund)

78. Arda Turan (Barcelona)

79. Petr Cech (Arsenal)

80. Mario Götze (Bayern Münih)

81. Thiago Alcantara (Bayern Münih)

82. Mauro Icardi (Inter)

83. Nolito (Celta Vigo)

84. Claudio Bravo (Barcelona)

85. Javier Pastore (PSG)

86. Memphis Depay (Manchester United)

87. Juan Mata (Manchester United)

88. Marcelo (Real Madrid)

89. Alex Teixeira (Shakhtar Donetsk)

90. Dimitri Payet (West Ham United)

91. Isco (Real Madrid)

92. Leonardo Bonucci (Juventus)

93. Carlos Sanchez (River Plate)

94. Sebastian Giovinco (Toronto)

95. Santi Cazorla (Arsenal)

96. Francesco Totti (Roma)

97. Riyad Mahrez (Leicester City)

98. Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev)

99. Nemanja Matic (Chelsea)

100. Laurent Koscielny (Arsenal)