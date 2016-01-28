Gurupta liderliği garantileyen Fenerbahçe gençlerle sahadaydı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında Antalyaspor, evinde grup lideri Fenerbahçe'yi ağırladı. Her iki takımın da bir üst turu garantilediği karşılaşmanın ilk yarısında soyunma odasına golsüz girildi. İkinci yarı Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlarken, her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Karşılaşma 0 - 0 beraberlikle sona erdi.





MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Fenerbahçe'nin geliştirdiği atakta verkaçla kaleci ile karşı karşıya kalan Semih'in yerden vuruşu yan ağlarda kaldı. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk dakikasında çok net pozisyondan yararlanamadı.

18. dakikada Antalyaspor atağında Ömer Şişmanoğlu ceza sahası içinde sol çaprazdan kaleye sert vurdu ama top yan ağlarda kaldı.

45. dakikada Antalyaspor'un geliştirdiği atakta Oktay Delibalta'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan genç oyuncu Birkan'ın vuruşu az farkla auta çıktı.

57. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Halil İbrahim'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Oktay Delibalta'nın şutunu kaleci uçarak gol olmasını engelledi.

63. dakikada Fenerbahçe'nin atağında Uygar'ın ortasında gelen topa ters kafa vatan Mehmet Topuz'un vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.

70.dakikada Fenerbahçe'de Semih'in yerden yaptığı ortada topla buluşan Melih uygun pozisyondaki Ramazan'ın önüne bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan genç oyuncu topu üstten dışarıya gönderdi.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka önemli pozisyon olmayınca her iki takımda 1'er puan alarak bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe U 21 takımı, ağırlıklı 22 yaş ortalamasıyla maça çıkarken, Antalyaspor da yedek oyunculardan oluşan 11'le sahada yer aldı. Kırmızı beyazlı golcü oyuncu Samuel Eto'o da 18 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı. Fenerbahçe'de ise Alper Potuk, Uygar Mert ve Mehmet Topuz dışında ilk 11'de yer alan futbolculardan hiçbirisi Süper Lig'de kendisine süre bulamadı. Fenerbahçe'de kaleyi koruyan Erten Ersu hiçbir resmi maçta sarı lacivertli formayı giymemişti.

Stat: Antalya Arena

Hakemler: Emre Altun, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Resul Özdemir

Antalyaspor: Ozan Evrim Özenç, Rıdvan Şimşek, Chicho, Gökhan Yılmaz, Kadir Bekmezci, Zeki Yıldırım, Lionel Enguene (Dk.74 Cem Felek), Halil İbrahim Tuna (Dk.83 Lazerevic), Birkan Öksüz, Oktay Delibalta (Dk.74 Danilo), Ömer Şişmanoğlu

Fenerbahçe: Erten Ersu, Yasir Subaşı, Egemen Zengin, Caner Koca (Dk.46 Melih Okutan), Savaş Polat, Uygar Zeybek, Mehmet Topuz (Dk.77 Ozan Tufan) , Alper Potuk, Samed Karakoç (Dk.46 Kadlec), Ramazan Civelek, Semih Ergül

Sarı kart: Dk.39 Lionel, Dk.62 Rıdvan (Antalyaspor), Dk.7 Savaş Polat (Fenerbahçe)