Güray Vural Trabzonspor'a ilaç gibi geldi

Trabzonspor Yönetimi, Akhisar ile her konuda anlaştı. Kadroda düşünülmeyen Soner Aydoğdu ile Alper Uludağtakasta Ege ekibine gidiyor. Güray Vural’ın da bir iki gün içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.



Mali açıdan zor durumda olan ve mevcut kadrodaki isimlerin yılllık alacağı maaşları düşürerek sözleşme yenileyen Trabzonspor Yönetimi, dış transfere de devam ediyor. En büyük iki sıkıntı forvet ve sol bek bölgesindeydi. İleri uçtaki sorun Muhammet Demir ile çözüldü. 2 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle genç golcüyü kadrosuna katan Fırtına, Güray Vural’da da mutlu sona ulaştı.



Yaklaşık 3 haftadır süren pazarlıklar sonucunda kulüpler anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer oldukça kârlı bir işe imza attı. Öyle ki Soner Aydoğdu ve Alper Uludağ’ı kadroda düşünmeyen, bu iki ismin maaş maliyetinden kurtulmak isteyen Trabzonspor, onları gönderecek takım arıyordu. Bu kulüp Akhisar Belediyespor oldu. Güray’a karşılık Soner ve Alper takasta Ege ekibinin yolunu tutacak. Her iki oyuncu da Akhisar’a gitmeye ikna edildi.



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Trabzonspor böylelikle bonservis bedeli ödemeden Güray’ın işini bitirdi. Oyuncunun menajeriyle detaylar üzerinde görüşen Fırtına, bir iki gün içinde resmi sözleşmeyi imzalatacak. Bordo-Mavililer, Güray’ı da kadrosuna kattıktan sonra devre arası transferini noktalayacak.