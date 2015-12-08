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Gündeme Bomba Gibi Düşen Haber Trabzonspor'dan Barcelona'ya

Katalan ekibine yakınlığı ile tanınan Sport Gazetesi'nin yaptığı habere göre Barcelona gol bölgelerinde etkili olması için Oscar Cardozo ile ilgilendiğini iddia etti

Gündeme Bomba Gibi Düşen Haber Trabzonspor'dan Barcelona'ya
 Katalan ekibine yakınlığı ile tanınan Sport Gazetesi'nin yaptığı habere göre Barcelona gol bölgelerinde etkili olması için Oscar Cardozo ile ilgilendiğini iddia etti
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forvet bölgesine sürpriz bir transfer iddiası geldi. Katalan temsilcisine yakınlığıyla bilinen Sport Gazetesi, Trabzonspor'dan Oscar Cardozo'nun listede olduğunu bildirdi. Bugün yayımlanan gazetenin manşetini de Paraguaylı yıldıza ayırdı...

Devre arasında düşük maliyetli bir golcü almak isteyen Barcelona için teknik direktör Luis Enrique'nin bu konuda yönetime ısrarcı olduğunu yazan Sport, Trabzonspor'da sıkıntılı günler geçiren Cardozo'nun BarCa'ya önerildiğini ve devre arasında gelebileceğini öne sürdü.

32 yaşındaki Cardozo'nun daha önce de Barcelona'nın radarına girdiği ancak bu transferin gerçekleşmediği hatırlatılırken, Valencia'dan Alvaro Negredo'nun da düşünülen isimlerin başında geldiği kaydedildi.

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TrabzonsporKatalanOscar Cardozo
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