Gündeme Bomba Gibi Düşen Haber Trabzonspor'dan Barcelona'ya

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forvet bölgesine sürpriz bir transfer iddiası geldi. Katalan temsilcisine yakınlığıyla bilinen Sport Gazetesi, Trabzonspor 'dan Oscar Cardozo'nun listede olduğunu bildirdi. Bugün yayımlanan gazetenin manşetini de Paraguaylı yıldıza ayırdı...

Devre arasında düşük maliyetli bir golcü almak isteyen Barcelona için teknik direktör Luis Enrique'nin bu konuda yönetime ısrarcı olduğunu yazan Sport, Trabzonspor'da sıkıntılı günler geçiren Cardozo'nun BarCa'ya önerildiğini ve devre arasında gelebileceğini öne sürdü.