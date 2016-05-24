Gültekin Gencer O Transferi Açıkladı

Antalyaspor kulübü başkanı Gültekin Gencer, Lig Radyo’da açıklamalarda bulundu.



Gültekin Gencer katıldığı canlı yayın bağlantısında Beşiktaşlı Serdar Kurtuluş’un önümüzdeki sezon Antalyaspor forması giyeceğini söyleyerek Ronaldinho transferi ile ilgili de son bilgiyi verdi.



Gencer Ronaldinho ile ilgili, “Ronaldinho ile #Eto’o, 6 Haziran’da Londra’da bir araya gelecek. Bende görüşmede olacağım. Transfer o gün netleşecek.” ifadelerini kullandı.



Gencer, yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Serdar Kurtuluş ile anlaşma sağladıklarını ve geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulmayan ismin önümüzdeki sezon Antalyaspor forması giyeceğini söyledi.

