Grosskreutz'un Takımı İkincli Lige Düştü

Bundesliga'da sezon sona erdi. 34. haftanın en çok beklenen maçında Werder Bremen, Frankfurt'u 89. dakikada Papy'nin attığı golle 1-0 yendi.



Bremen böylece rakibinin üzerine çıkarak ligde kaldı. Frankfurt ise Nürnberg ile play out oynayacak.

40 yıl sonra bir ilk...

Woflsburg'a yenilen Stuttgart ise Hannover ile birlikte küme düşen 2. takım oldu. Kırmızı beyazlılar, böylece 40 yıl sonra küme düştü.

Transferi olay olmuştu

Oynanan maçta forma giyemeyen Alman oyuncu Grosskreutz 'un Galatasaray 'a transferi de gündem yaratmış ve Sarı Kırmızılılar'da resmi maça çıkmadan Almanya'ya geri dönüş yapmıştı.

Ayrılığının sebebi olarak ise ailesini özlediğini belirten Alman oyuncu, bu açıklaması ile şaşkınlık yaratmıştı.

Bundesliga son erdi

Bundesliga'a bu sezon ilk 4 sırada yer alan Bayern, B. Dortmund, Leverkusen ve Monchengladbach Şampiyonlar Ligi'e kaldı.

Schalke, Mainz ve Hertha, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.