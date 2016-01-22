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Groningen - Nijmegen Maçını Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Hollanda ekiplerinden Groningen evinde Nijmegen ile karşılaşıyor mücadele 22 Ocak Cuma günü saat 21:00'da başlayacak

Groningen - Nijmegen Maçını Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

 Haftanın açılış karşılaşmasında Groningen'in konuğu Nijmegen olacak. Maç saatinde yağmur olabilirmiş. Groningen'in ilk maç performansı hayal kırıklığıydı. Devresine 1-1 berabere girdikleri Utrecht maçını 2. yarı yedikleri 3 golle 4-1 kaybettiler. Rosenborg takımından transfer ettikleri forvet Alexander Sorloth ilk maçında golle tanıştı. Oyun olarak kötü bir görüntü çizen Groningen, alınan mağlubiyetinde moral bozukluğuna sahip. Bu maç öncesinde savunmadan Burnet (9 maç, 1 gol), ofans hattından Antonia (15 maç) ve Islamovıc yoklarken savunmadan Tamata (10 maç) ve forvet Mahi'nin (11 maç, 5 gol) durumları belirsiz. Nijmegen ise Willem'i yenerek 2. yarıya başladı. Uzun süreli sakat kaleciler Haldorsson (8 maç) ve Smits dışında eksikleri kalmadı.

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GroningenNijmegen
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