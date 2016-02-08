Granada karşısında zorlanan Real Madrid 3 puanı alan taraf oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, düşme hattında bulunan Granada karşısında çok zorlansa da sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.



İLK YARIDA TEK GOL

İlk yarıda Granada daha düzenli ve atak oynayan taraf olsa da Success ve Penaranda ile girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Maçın 30. dakikasında Karim Benzema'nın golüyle öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

MODRIC HAYAT VERDİ

İkinci yarı aynı oyun düzenini koruyan Granada, aradığı golü 60. dakikada El Arabi'nin ayağından buldu ve skoru 1-1 yaptı. Real Madrid'e 3 puanı getiren golü ise 85. dakikada Luka Modric attı. Granada deplasmanında 3 puan alan Real Madrid, şampiyonluk yarışı veren lider Barcelona ve 2. sıradaki Atletico Madrid gibi haftayı puan kaybına uğramadan kapattı.

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde La Liga'da ikinci deplasman maçına çıkan Real Madrid, ilk galibiyetini de almış oldu. Real Madrid, Zidane yönetiminde 21. haftada Real Betis ile 1-1 berabere kalmıştı.





VALENCIA'DA KÖTÜ GİDİŞ DEVAM EDİYOR

Valencia, deplasmanda Real Betis'e 1-0 yenilerek, galibiyet hasretini 12 maça çıkardı.

Geçtiğimiz aralık ayından bu yana takımın başında olan teknik direktör Gary Neville yönetiminde henüz La Liga'da maç kazanamayan Valencia, 25 puanla 13. sıraya geriledi.

Valencialı taraftarlar Kral Kupası yarı finalinde Barcelona deplasmanında alınan 7-0'lık yenilgide olduğu gibi Real Betis maçı sonrasında da tesislerin önünde takımın dönüşünü bekleyerek, İngiliz teknik adamı ve futbolcuları protesto etti. Taraftarlar, futbolculara "Bu formaya layık değilsiniz", teknik direktöre de "Gary git artık" diye bağırdı.

İspanyol basını ise Valencia Kulübünün henüz Gary Neville'ı görevden almayı düşünmediğini ancak olası bir ayrılıkta en güçlü adayın Real Madrid'in eski teknik direktörü Rafael Benitez olduğunu yazdı.

Ligin üst sırasındaki diğer karşılaşmada ise Celta Vigo sahasında Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga'da 23. hafa maçlarının ardından bir maçı eksik Barcelona 54 puanla liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid 51 puanla ikinci, Real Madrid ise 50 puanla üçüncü sırada yer alarak zirve takibine devam etti.