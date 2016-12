Göztepe’nin Yeni Teknik Direktörü Okan Buruk

Yeni sezonda teknik sorumlu olarak PTT 1'inci Ligi takımı Göztepe'yle henüz sözleşme imzalamayan Okan Buruk, iddialı açıklamalarda bulundu.



Önümüzdeki günlerde mukavele imzalaması beklenen Okan Buruk, çalışmalara başladığını belirtirken şöyle dedi:



"Her zaman hayranlıkla izlediğim Göztepe'ye teknik direktör olmak benim için büyük ayrıcalık. Kulübün ruhuyla hareket edip, camianın beklentilerine cevap vereceğimize inanıyorum. Tüm enerjimi ve hırsımı takıma yansıtacağım. Geçen sezonunun olumsuz izlerini sileceğiz. Göztepe, kurumsal yapı olarak Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Eşsiz bir taraftar kitlesine sahip. Süper Lig'e çıkmak için tüm imkanlar var." Transfer planlaması hakkında da bilgi veren Okan Buruk, bu konuda şunları söyledi:



"Kadromuzda hem genç hem deneyimli futbolcular olacak. İyi bir harman yapacağız. Mevcut kadroda son derece yetenekli ve kaliteli oyuncular var. Eksik mevkiler için bazı görüşmeler yapıyorum. Her şeyden önce saha içinde çok iyi uyum sağlamalıyız. Başarının mutlak sırrı herkesin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi. Göztepe çok güçlü bir camia. Bu gücünü her alanda hissettirecek."



Kulübün Urla'da mükemmel bir tesisi sahip olduğunu vurgulayan Okan Buruk, Kulüp Başkanı Mehmet Sepil için de, "Başkanımız kulübü için varını yoğunu ortaya koyuyor. Türk futbolu için önemli bir değer. Onun emeklerini boşa çıkarmayacağız" ifadesini kullandı.



Listede Gökhan Sarıdağlı var



Okan Buruk'la söz kestikten sonra transfer çalışmalarını hızlandıran Göztepe, bu arada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un orta saha oyuncusu Gökhan Sazdağı'nı transfer etmek için kollarını sıvadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken Gökhan'ın da İzmir'e gelmek istediği öğrenildi.



Futbola İstanbul Selimiye'de başlayan Gökhan, 2010'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Sarı lacivertlilerde 2013 senesinde profesyonelliğe adım atan genç oyuncu, Turgutluspor ve Manisaspor'da kiralık olarak görev yaptı. Gökhan geçen sezon Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da 33 lig maçında forma giydi, 5 gol attı.

.