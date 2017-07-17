Göztepe Süper Lig transferlerine başladı

SÜPER Lig'in yeni takımlarından Göztepe, İngiltere Premier Lig ekibi New Castle United'dan Yoan Gouffran'ı da kadrosuna kattı. Başkan Mehmet Sepil, Fransız futbolcunun İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçtiğini belirterek, "Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" açıklamasını yaptı.
Her iki kanatta oynayabilen ayrıca forvette de görev yapabilen 31 yaşındaki futbolcunun yarın Avusturya kampına dahil olacağı belirtildi.
Bu arada Göztepe, Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Muhammed Enes Durmuş'la da anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın 2 sezon görev yaptığı Beşiktaş'tan tanıdığı 20 yaşındaki futbolcunun kampa katıldığı bildirildi.
Geçen sezon siyah beyazlılarda 6 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Enes, yaş gruplarında 4 kez milli takım formasını giydi. Orta saha ve forvet transferini büyük ölçüde tamamlayan sarı kırmızılılar savunmaya takviye için yoğun mesai harcıyor. Hırvatistan Ligi ekibi Hajduk Split'ten 1.95 boyundaki stoper Zoran Nizic ile görüşen yönetim, Beşiktaş'tan Mitrovic ve Galatasaray'da kadro dışı kalan Hakan Balta için de nabız yokluyor.