Göztepe Süper Lig transferlerine başladı

SÜPER Lig'in yeni takımlarından Göztepe, İngiltere Premier Lig ekibi New Castle United'dan Yoan Gouffran'ı da kadrosuna kattı. Başkan Mehmet Sepil, Fransız futbolcunun İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçtiğini belirterek, "Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" açıklamasını yaptı.



Her iki kanatta oynayabilen ayrıca forvette de görev yapabilen 31 yaşındaki futbolcunun yarın Avusturya kampına dahil olacağı belirtildi.



Bu arada Göztepe, Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Muhammed Enes Durmuş'la da anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın 2 sezon görev yaptığı Beşiktaş'tan tanıdığı 20 yaşındaki futbolcunun kampa katıldığı bildirildi.



Geçen sezon siyah beyazlılarda 6 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Enes, yaş gruplarında 4 kez milli takım formasını giydi. Orta saha ve forvet

Geçen sezon siyah beyazlılarda 6 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Enes, yaş gruplarında 4 kez milli takım formasını giydi. Orta saha ve forvet transfer ini büyük ölçüde tamamlayan sarı kırmızılılar savunmaya takviye için yoğun mesai harcıyor. Hırvatistan Ligi ekibi Hajduk Split'ten 1.95 boyundaki stoper Zoran Nizic ile görüşen yönetim, Beşiktaş'tan Mitrovic ve Galatasaray'da kadro dışı kalan Hakan Balta için de nabız yokluyor.

Göztepe şu ana kadar, Gaziantepspor'dan Nabil Ghillas, Gençlerbirliği'den Selçuk Şahin, Bastia'dan Alex Ngando, Kasımpaşa'dan Andre Castro, Maccabi Tel Aviv'den Oscar Scarione ve Medipol Başakşehir'den Rajko Rotman'ı renklerine bağlamıştı.



ZURİH FARKLI MAĞLUBİYETİ MORAL BOZMADI



Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İsviçre ekibi FC Zürih'e 6-1 yenilen Göztepe'de Teknik Direktörü Tamer Tuna, skorun önemli olmadığını söyledi. Sahaya geçen sezonki kadroyla çıktıklarını belirten Tuna, "Yeni transferlerden bir tek Ngando'yu oynattım. Seviyemizi görme açısında yararlı bir müsabaka oldu. Sonuca çok takılmamak lazım" dedi.



Fiziksel olarak eksikliklerinin olduğunu vurgulayan Tuna, "Kampta çok yoğun idman programıyla çalışıyoruz, yorgunluk söz konusu olabiliyor. Hazırlık maçlarında transfere ne kadar ihtiyacımız olup olmayacağını göreceğiz" yorumunu yaptı. Göztepe, ikinci özel sınavında perşembe günü İtalya Seri A takımlarından Genoa ile karşı karşıya gelecek.