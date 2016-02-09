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Göztepe evinde puan kaybetti

PTT 1. Lig'in 20. hаftаsındа Göztеpе sahasında Şаnlıurfаspоr'u аğırlаdı

Göztepe evinde puan kaybetti

 Göztepe: 1 - Şanlıurfaspor: 1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Osman Karakaş, Soner Maraş

Göztepe: Gökhan Değirmenci, Serkan Kurtuluş, Kerem Şeras, Emre Aygün(Dk. 69 Gökhan Karadeniz), Gosso, Mehmet Erdem Uğurlu, Özgür İleri, Leroy George( Dk. 85 Besara), Gencer Cansev, Diarra, Serdar Özbayraktar(Dk 62 Mirkan Aydın)

Şanlıurfaspor: Emrah Tuncel, Hikmet Balioğlu, Şaban Özel, İbrahim Halil Çolak( Dk 62 Edinho), El Hadji( Dk 83 Van Haaren), Timur Bayram Özgöz( Dk. 89 Kubilay Sönmez) , Lualua, Ahmet Aras, Erhan Kartal, Lokman Gör, Amin Askar

Sarı kartlar: Dk. 25 Leroy George, Dk. 55 Emre Aygün, Dk. 61 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk 88 Besara (Göztepe), Makhtar Thioune, Dk 90 Edinho (Şanlıurfaspor)

Goller:Dk 38 Diarra (Göztepe) Dk. 89 Edinho (Penaltıdan) (Şanlıurfaspor)

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