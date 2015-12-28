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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den renkli görüntüler

PTT 1. Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe başkanı Mehmet Sepil maça taraftarların arabası ile gidince ilgi odağı oldu

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den renkli görüntüler
 PTT 1. Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe başkanı Mehmet Sepil maça taraftarların arabası ile gidince ilgi odağı oldu
PTT 1. Lig'de mücadele eden, İzmir'in köklü spor kulüplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, Karabük deplasmanına bir taraftarın otomobiliyle, taraftarlarla birlikte gitti. Göztepe, Karabük'ten 3-2'lik mağlubiyetle döndü. 

Karşılaşma, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynandı. Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, taraftar Sait Serdar Şen'i kırmayarak, Karabük'e onun arabasında misafir olarak gitti.

Karabük'te oynanan maç, evsahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla Kardemir Karabükspo,, puanını 29'a çıkarırken maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Göztepe ise 26 puan ve averajla 5. sıraya indi.
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Anahtar Kelimeler:
GöztepeMehmet Sepil
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