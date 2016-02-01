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Göztepe Antalyaspor'dan Diarra'yı transfer etti

PTT 1. lig ekiplerinden Göztepe kadrosunu güçlendirmek için Antalyaspor forması giyen Lamine Diarra'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı

Göztepe Antalyaspor'dan Diarra'yı transfer etti

 PTT 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ara transferin son gününde Antalyasporlu Lamine Diarra'yı, sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Futbola Senegal'de başlayan Diarra, üç sezon İsviçre'de forma giydikten sonra ilk şampiyonluğunu 2005/2006 sezonunda Bosna-Hersek ekiplerinden Zrinjski Mostar ile yaşadı. 2007/2008 sezonunda Partizan'a transfer olan Diarra, burada forma giydiği dört sezonda üç şampiyonluk ve bir gol krallığı yaşadı. Senegalli oyuncu, aynı zamanda burada attığı 56 golle Sırbistan liginin en golcü ikinci oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. Lamine Diarra, Türkiye'deki kariyerine 2012/2013 sezonunda Antalyaspor ile başladı. Dört sezondur burada forma giyen Diarra'nın Türkiye kariyerinde 49 gol bulunuyor.

Vleminckx, Mirkan ve Serdar gibi isimlerin de olduğu Göztepe'de, Diarra transferiyle golcü sayısı dörde yükseldi. Göztepe Sportif CEO'su Barış Güçlü, Diarra'yı sezon başından bu yana istediklerini belirterek, "İlk yarı biter bitmez, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin'in raporu doğrultusunda hem Antalyaspor ile hem de futbolcuyla başlattığımız görüşmeler sonuç verdi. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.
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Diarra
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