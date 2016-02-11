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Gözleri doymuyor! O'da Çin'e gitti!

PSG'nin yıldız futbоlcusu Ezеquiеl Lаvеzzi, yıllık 15 milyоn Eurо'luk teklifin ardından Çin'е gitmе kаrаrı аldı

Gözleri doymuyor! O'da Çin'e gitti!

 Dünya futbolunda Çin fırtınası devam ediyor. Gervinho'dan Jackson Martinez'e, Ramires'ten Guarin'e kadar birçok yıldızın yolunu tuttuğu Çin, bu politikasına tereddütsüz şekilde devam ediyor.

SON BOMBA LAVEZZI

Fransız L'Equipe'in haberine göre; Çin takımlarından Ersan Gülüm ve Stephane MBia'nın da takımı olan Hebei China Fortune, şimdi de Paris Saint Germain ve Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Ezequiel Lavezzi'yi kadrosuna katmak üzere...

SENEDE 15 MİLYON EURO

Çin kulübünün 30 yaşındaki hücumcu orta saha için yıllık 13 milyon Euro'su garanti olmak üzere, primlerle beraber 15 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Hebei Fortune takımı Lavezzi'yi de kadrosuna katarsa Gervinho, Ersan Gülüm, Mbia ve bir başka eski Beşiktaşlı Edu'dan oluşan kadrosuyla futbolseverlerin radarında olacak.
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