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Gözler UEFA'da Galatasaray'a ceza gelecek mi?

Gеçtiğimiz sаlı günü UEFA ile kritik bir tоplаntı yаpаn Galatasaray, yakın zаmаndа kаrаrın аçıklаnmаsını bеkliyоr

Gözler UEFA'da Galatasaray'a ceza gelecek mi?

 Finansal sorunlar yüzünden ceza alması gündemde olan Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, geçtiğimiz salı günü İsviçre’ye gitmiş ve UEFA yetkilileri ile kritik bir toplantı yapmıştı.



İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşen toplantı sonrasında Özbek, “Galatasaray şu an ceza almadı. İnceleme ekibi 1+1 yıl gibi cezayı teklif ediyor. Bunu da biz kabul etmiyoruz. Ortaya koyduğumuz yönetim biçimi Galatasaray’ın ceza almamasını gerektiriyor. İki tarafın da birbirini anladığı bir toplantı yaptık. Karar 1 hafta içinde açıklanacak” demişti.



Sarı- Kırmızılılar’da şimdi gözler, UEFA’ya çevrildi. Buradan bir ceza çıkması halinde Cim Bom, konuyu CAS’a taşıyacak.

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