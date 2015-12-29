Goran Milosevic 2 maç ceza aldı PFDK dan büyük şok

PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1- KARŞIYAKA Kulübünün, 23.12.2015 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KARŞIYAKA Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- BURSASPOR Kulübünün, 24.12.2015 tarihinde oynanan BURSASPOR - ESKİŞEHİRSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 24.12.2015 tarihinde oynanan BURSASPOR - ESKİŞEHİRSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübünün, 22.12.2015 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR - TORKU KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- TORKU KONYASPOR Kulübü sporcusu TOMAS BOREK'in, 22.12.2015 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR - TORKU KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 23.12.2015 tarihinde Seyrantepe Diski Spor Tesislerinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarınca ideolojik propaganda yapılması nedeniyle takdiren 20.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- BUCASPOR Kulübünün, 23.12.2015 tarihinde oynanan BUCASPOR - AYDINSPOR 1923 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BUCASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle BUCASPOR Kulübünün, toplam 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- AYDINSPOR 1923 Kulübünün, 23.12.2015 tarihinde oynanan BUCASPOR - AYDINSPOR 1923 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AYDINSPOR 1923 Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada AYDINSPOR 1923 Kulübünün, teknik sorumlusunun maç öncesi röportaja katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada AYDINSPOR 1923 Kulübü idarecisi TOLGA DOĞANTEZ'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000 TL PARA CEZASI cezalandırılmasına,



9- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, 23.12.2015 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, toplam 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.12.2015 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- SİVAS BLD. SPOR Kulübünün, 24.12.2015 tarihinde oynanan SİVAS BLD.SPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada SİVAS BLD. SPOR Kulübünün, rakip kulüp seyircine farklı aynı seyir kalitesindeki yerler için fahiş fiyat uygulanmasından dolayı takdiren 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu GORAN ALEXANDER SJÖSTRÖM MILOSEVIC'in, 24.12.2015 tarihinde oynanan SİVAS BLD.SPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ile cezalandırılmasına karar verildi.