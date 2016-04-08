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Gol kralıydı klübe kralı oldu

Bursaspor'un gol kralıydı... Fenerbahçe'ye geldi kulübede beklemekten tam 5 kilo aldı! EURO 2016'ya bile çağırılmadı

Gol kralıydı klübe kralı oldu

Sezon başındaki performansıyla Robin van Persie’yi bile geride bırakan Jose Fernandao, düşen formuyla kulübeden ayrılamaz bir hale geldi. Geçen sezonun gol kralı şimdi kulübede pineklemek ile meşgul.

Bursaspor'dan gol kralı unvanıyla kadroya katılan Jose Fernandao, özgüvenini yitirmiş durumda. Sezon başındaki formuyla Robin van Persie’yi gölgede bıraksa da daha sonra aldığı süre git gide azalan Sambacı, bu durumu çok içerlemiş olacak ki kendini bir saldı, pir saldı.

Formasını Hollandalı süper stara kaptırdıktan sonra kendini yemeğe veren Brezilyalı santrfor kısa bir süre içinde 5 kilo aldı. Bu durum teknik heyetin de gözünden kaçmazken, oyuncunun moralsiz olması takım arkadaşlarının da dikkatini çekti. Antrenmanların ardından tesislerden ilk çıkan isimlerden biri olan Fernandao’nun, moralini bozan bir başka etken de EURO 2016 öncesi Türk Milli Takımı’ndan davet alamaması oldu. 

Jose Fernandao kimdir?

Fernandao ya da tam ismiyle Jose Fernando Viana de Santana 27 Mart 1987 tarihinde Rio de Janeiro’da dünyaya geldi. Brezilyalı futbolcu forvet pozisyonunda oynuyor. 1,91 m boyundaki santrafor 2013-14 sezonunun ikinci yarısından beri Bursaspor’da kiralık olarak forma giyiyor.

Futbol hayatına Brezilya’nın America-RJ takımında başlayan Fernandao 2008 yılında Tombense takımına transfer oldu. Bu takımda hiç şans bulamayan futbolcu sırasıyla Flamengo, Volta Redonda, Macae, Paysandu, Democrata, Guarani ve Palmeiras takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2012 yılında ise Atletico Paranaense takımına transfer oldu. Bu takımla 2015 yılının Aralık ayına kadar sözleşme imzalayan ve 11 maçta 3 gol kaydeden Fernandao beklentileri karşılayamayınca EC Bahia takımına kiralık olarak transfer oldu. Bu takımda 37 maçta 18 gol kaydeden futbolcu güçlü fiziği ve hava hakimiyeti sayesinde birçok takımın dikkatini çekti. 2013-14 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’a kiralık olarak transfer oldu.

Profesyonel Kariyeri

2007-2008           América-RJ
2008-2012           Tombense
2008      → Flamengo
2009      → Volta Redonda
2010      → Macaé
2010      → Paysandu
2011      → Democrata
2011      → Guarani
2011-2012           → Palmeiras
2012-     Atlético Paranaense
2013      →Bahia (kiralık)
2014-     →Bursaspor(kiralık)
Millî takım kariyeri
2007      Brezilya Brezilya U-20
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