Gol kralıydı klübe kralı oldu

Sezon başındaki performansıyla Robin van Persie’yi bile geride bırakan Jose Fernandao, düşen formuyla kulübeden ayrılamaz bir hale geldi. Geçen sezonun gol kralı şimdi kulübede pineklemek ile meşgul.
Bursaspor'dan gol kralı unvanıyla kadroya katılan Jose Fernandao, özgüvenini yitirmiş durumda. Sezon başındaki formuyla Robin van Persie’yi gölgede bıraksa da daha sonra aldığı süre git gide azalan Sambacı, bu durumu çok içerlemiş olacak ki kendini bir saldı, pir saldı.
Jose Fernandao kimdir?
Futbol hayatına Brezilya’nın America-RJ takımında başlayan Fernandao 2008 yılında Tombense takımına transfer oldu. Bu takımda hiç şans bulamayan futbolcu sırasıyla Flamengo, Volta Redonda, Macae, Paysandu, Democrata, Guarani ve Palmeiras takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2012 yılında ise Atletico Paranaense takımına transfer oldu. Bu takımla 2015 yılının Aralık ayına kadar sözleşme imzalayan ve 11 maçta 3 gol kaydeden Fernandao beklentileri karşılayamayınca EC Bahia takımına kiralık olarak transfer oldu. Bu takımda 37 maçta 18 gol kaydeden futbolcu güçlü fiziği ve hava hakimiyeti sayesinde birçok takımın dikkatini çekti. 2013-14 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’a kiralık olarak transfer oldu.
Profesyonel Kariyeri
2007-2008 América-RJ