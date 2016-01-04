Gökhan Zan'dan Hamza Hamzaoğlu'na büyük sitem

Eski Galatasaraylı oyuncu Gökhan Zan, Bağcılar Belediyesi tarafından Şehit Savcı M. Selim Kiraz Bağcılar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Spor Spikeri Yasin Dallı'nın yaptığı 'Spor Söyleşisi' adlı panelde önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 3 kupa kazandıktan sonra üzerine bir şey koymamasını üzücü olduğunu belirten Zan, Galatasaray'ın sezon başı planlamasında yanlışlıklar olduğunu düşündüğünü dile getirdi. "Galatasaray'ın 3 kupa sonrası üzerine koyarak devam etmesi gerekirdi" diyen Gökhan Zan, yeni bir plan ile daha iyi oyuncular, eksik olan mevkilerin doldurulmasının öneminden bahsederek, 3 kupanın takımı rehavete sürüklediğini iddia etti.

"GALATASARAY'DA MELO'NUN EKSİKLİĞİ GÖZÜKÜYOR"



Galatasaray'ın eski Brezilyalı oyuncusu Felipe Melo'nun Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olduğunu belirten Zan, "Bence Melo, son 4-5 senede Galatasaray orta sahasına büyük bir dinamizm katmış, markalaşmış bir futbolcu. Taraftarı ve camiasıyla özdeşleşmiş bir futbolcu. Bence Melo takım için yapılması gereken her şeyi yapan bir futbolcuydu. Çok hırslı, coşkulu, istekli, savaşçı bir kimliğe sahipti. Kaybetmeyi sevmeyen, taraftarı coşturan, hatta ve hatta yaptığı hareketlerle takım arkadaşlarını da coşturan bir futbolcuydu. Her maç bizi ateşliyordu. Şuan Galatasaray'da böyle bir oyuncu eksik. Bunu herkes görüyor. Melo'nun eksikliği gözüküyor. Kimse birbirini sevmek zorunda değil. Eğer Melo sevilmiyorsa, yaptığı hareketlerden sevilmiyor, kendi yapısından dolayı sevilmiyor, bu benim için önemli değil. Melo benim için işini yapıyorsa sahada, takım içerisinde, antrenmanda; camiası ve arması için ter döküyor mu bu benim için çok daha önemli" açıklamalarında bulundu.

"ÖNÜMÜZE BİR ENGEL DAHA ÇIKARSALARDI BİR KEZ DAHA ŞAMPİYON OLURDUK"



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kaldırdıkları şampiyonluk kupası hakkında da düşüncelerini dile getiren Gökhan Zan, "İşte fikstür son maça denk geldi gibi konuşmalar yapılıyor. O zaman kupayı kaldırsaydınız siz. O zaman bizi yenseydiniz. Biz kupayı kaldırdık orada. Ben şunu söylemeye çalışıyorum; şampiyonluk olduk, üzerine play-off çıkardınız. Son maça denk gelsin istediniz, Şükrü Saracoğlu'na kadar bıraktınız. O zaman ben de bunu söylerim. Orada da şampiyon olduk. Önümüze bir engel daha çıkarsalardı bir daha şampiyon olacaktık sıkıntı yoktu" diye konuştu.

"KİM BİLİR TAKIM ARKADAŞLARIMLA NELER YAŞAMIŞTIR"



Hamza Hamzaoğlu'na görev için her zaman hazır olduğunu söylediğini dile getiren eski milli oyuncu, "Hamza hocaya; 'Eğer beni düşünmüyorsanız, şimdi yüzüme söyleyin. Bunu sizden duymak istiyorum' dedim. Sezon sonuna kadar beraberiz dedi. Beni hazırlayacaklarını söyledi. Her şey çok iyiydi. 1-2 ayda fit duruma geldim. Hazır durumdaydım. Beşiktaş maçı öncesi kampa girdik. İçeri girdiğimizde, listeye baktığımızda benim de ismim vardı. Daha sonra maçı biz galip geldik. Eve gittim Hamza hoca aradı; 'Ben senle çalışmak istemiyorum' dedi. Şimdi 2 aydır beraber çalışıyorsunuz. Kamptasınız. Fit durumdasınız ki 6 aylık sözleşmem var, sözleşmem devam ediyor yani. Daha sonra ben kendisini bir daha aradım. 'Hocam hayırdır bu kimin fikri, sizin mi başkasının mı' dedim. 'Hayır benim fikrim' dedi. 'Neden' dedim, 'Koray'ı oynatacağım' dedi. Eğer benim yüzüme bunları söyleyip, arkamdan başka işlerle uğraşıyorsanız, kim bilir takım arkadaşlarımla, oyuncularla neler yaşamışsınızdır. Onu da artık ben bilmem, ona sormak gerekiyor" ifadelerini kullandı.