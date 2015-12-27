Gökhan Zan ayrılığın ardından ilk kez konuştu

"Geçen sezon başında bir sakatlık geçirdim ve Kanada'ya tedavi olmaya gittim. Bundan kimsenin haberi yok. Beşiktaş'ta oynarken çok fedekarlıklar yaptım. Bunları kimse konuşmadı ama sakatlıklarım hep çok konuşuldu. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda iki omzumda 4 kilo bandajla oynadım. Bu fedekarlıklar çok önemli. Bunu hiçbir futbolcu yapmadı."

"İYİ BİR GÖKHAN ZAN 1. STOPERDİR"

"Sakatlığım geçtikten sonra Hamza Hoca ile konuştum: 'İyi bir Gökhan Zan bu takımın birinci stoperidir. Yanıma kimi yazarsanız yazın' dedim. Benden daha iyi bir stoper Türkiye'de yok. Sonra 'Hocam beni düşünmüyorsanız bunu yüzüme söyleyin' dedim. Burada gerçekleri anlatıyorum. Bir yöneticimiz benim hakkımda ortaya bir dedikodu attı."



"Kadro dışı kalabilirsiniz ama benimle konuşulmadı. Hamza Hoca'ya 'Bana söyleyin, kulüp bulayım' dedim. Sözleşmemin bitmesine 6 ay vardı. Her zaman kendini hazır tutan bir Gökhan Zan vardı. 'Sezon sonuna kadar beraberiz, seni hazırlayacağım' dedi. Hoca antrenmanda 'Aferin Gökhan' diyordu. Muslera, ingilizce 'İşte Gökhan bu' sözleriyle beni motive etti. Bu sözleri duyunca çok mutlu oldum."

"SENİN YERİNE KORAY'I DÜŞÜNÜYORUM"

"Olimpiyat'ta 2-1 kazandığımız Beşiktaş maçı gelmişti... Hoca bizi 3-4 gün kala tesislerde topladı. 'Arkadaşlar birkaç oyuncumuz bugünden itibaren tatile ayrılabilir. Listede 23 kişilik kadromuz olacak. Beşiktaş maçı kampına gireceğiz. Onlarla devam edeceğiz' dedi. Ben de kadrodaydım. Maçı 2-1 kazandık. Maçtan sonra Hamza Hoca beni aradı: 'Seni düşünmüyorum, o bölgede Koray'ı düşünüyorum' dedi. 'Hocam ne değişti 1 haftada?' diye sordum. Neden Koray 23 kişilik kadroya alınmadı, sadece 8 dakika görev aldı. Bunun altında başka bir şey ararım. Telefonda şok oldum, 5 dakika sonra aradım...

"SİZİN KARARINIZ MI?"

"Hocam sizin kararınız mı, başka birileri mi söyledi?" diye sordum. "Hayır, benim kararım" dedi. 'Her zaman futbolcunun yanında olan Hamza Hocam, öyle değilmişsiniz, beni yanıltmışınız dedim', 'Bunu duymamayım' deyince, 'Benden duyun hocam' dedim. O günkü Hamza Hoca değildi ama ben o günkü Gökhan Zan'dım. Ben hiç kimseye konuşmadım."

(Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada "Gökhan Zan ısrarla gitmek istemiyor. 'Ben yatarakta paramı kazanırım' düsüncesi hoş değil" ifadelerini kullanmıştı.)

"GALATASARAY'DA ZİRVEDE BIRAKTIM"

"Hangi futbolcu 6 ay kala böyle gönderilmiş. Teklifler gelmişti. Ben parayı düşünüyorsam neden başka takıma gitmedim. Galatasaray'da ve zirvede bıraktım. Kazandığım kupalar ve zaferlerle zirvede bıraktım. Kadro dışı kalabiliriz ama hak etmediklerimi yaşadığım için üzgünüm. Abdurrahim Albayrak da üzgündü. Çok seviyorum kendisini eleştirmek istemiyorum. Neden kadro dışı kaldığımın açıklanmasını istiyorum."

Başakşehir maçından önce Abdurrahim Albayrak'ı aradım. O dönem Prandelli vardı. 'Hocanın benimle bir sıkıntısı mı var?' diye sordum. Kulüp doktoruna ve Cenk Ergün'e "Bana ihtiyaç varsa ayağım kopsa da oynarım" dedim.

(O dönem basında şöyle bir haber yer almıştı. Prandelli; Semih ve Chedjou'nun sakatlıkları nedeniyle Gökhan Zan'ı oynatmak istedi. Ancak tecrübeli futbolcu herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen 'hazır değilim, oynayamam' cevabını verdi.)

Kaynak : Habertürk