Gökhan Töre'ye Trafik Polisi Şoku

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gökhan Töre önceki gece Etiler'de polislerin rutin trafik denetimi yaptığı saar 02:30 sularında konturole takıldı
Beşiktaş'ın milli yıldızı Gökhan Töre, önceki gece 02.30 sularında Alman plakalı Mercedes cipiyle yol alırken durdurularak alkol kontrolü yapıldı.
"ALKOL KULLANMADIM"
02:30 sularında Alman plakalı Mercedes cipiyle yol alırken durdurulan Töre "Alkol kullanmadım" dedi.
SIFIR PROMİL ÇIKTI
Yapılan alkolmetre kontrolü de onu doğruladı. Genç futbolcunun sonucu sıfır promil çıktı.
(Kaynak: Hürriyet)