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Gökhan Töre'ye Trafik Polisi Şoku

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gökhan Töre önceki gece Etiler'de polislerin rutin trafik denetimi yaptığı saar 02:30 sularında konturole takıldı

Gökhan Töre'ye Trafik Polisi Şoku
 Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gökhan Töre önceki gece Etiler'de polislerin rutin trafik denetimi yaptığı saar 02:30 sularında konturole takıldı
Beşiktaş'ın milli yıldızı Gökhan Töre, önceki gece 02.30 sularında Alman plakalı Mercedes cipiyle yol alırken durdurularak alkol kontrolü yapıldı.

"ALKOL KULLANMADIM"



02:30 sularında Alman plakalı Mercedes cipiyle yol alırken durdurulan Töre "Alkol kullanmadım" dedi.

SIFIR PROMİL ÇIKTI


Yapılan alkolmetre kontrolü de onu doğruladı. Genç futbolcunun sonucu sıfır promil çıktı.

(Kaynak: Hürriyet)
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Gökhan Töre
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