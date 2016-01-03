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Gökhan Töre'ye rekor teklife red

İngiliz Premier Lig'de West Ham United takımı Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Töre için tam 10 milyon euroyu gözden çıkarsada siyah beyazlı yöneticilerin cevabı hayır oldu

Gökhan Töre'ye rekor teklife red

 2 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran ve yaz aylarında West Ham'ın başına geçen Slaven Bilic'in Gökhan Töre ısrarı sürüyor.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Eski öğrencisini kadrosunda görmek isteyen Hırvat çalıştırıcının ısrarı üzerine İstanbul'a gelip Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la görüşen Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen İngiliz yöneticilerin, Gökhan için 10 milyon euro (Yaklaşık 30 milyon TL) civarında bir teklif yaptığı belirtildi.

YANIT OLUMSUZ

Şenol Güneş'in ideal kadroyu koruma isteği nedeniyle devre arasında ilk 11 oyuncularını göndermeyi düşünmeyen Beşiktaş yönetimi, West Ham yöneticilerine olumsuz yanıt verdi. Ancak Bilic'in ısrarını göz önünde bulunduran İngiliz ekibin idarecileri, sezon sonunda yeniden görüşmek üzere Başkan Orman'la söz kesti.
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