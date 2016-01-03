Gökhan Töre'ye rekor teklife red

2 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran ve yaz aylarında West Ham'ın başına geçen Slaven Bilic'in Gökhan Töre ısrarı sürüyor.
2 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran ve yaz aylarında West Ham'ın başına geçen Slaven Bilic'in Gökhan Töre ısrarı sürüyor.
İngiliz Premier Lig'de West Ham United takımı Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Töre için tam 10 milyon euroyu gözden çıkarsada siyah beyazlı yöneticilerin cevabı hayır oldu
03 Ocak 2016 Pazar 10:08
2 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran ve yaz aylarında West Ham'ın başına geçen Slaven Bilic'in Gökhan Töre ısrarı sürüyor.