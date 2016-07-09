Gökhan Töre West Ham'la anlaştı

Şenol Güneş’in, “Kafası bizimle değilse gitsin” dediği Gökhan Töre, West Ham’a kiralık olarak gitti. Beşiktaş bu kiralamadan kasasına 3 milyon euro koyacak.



Yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan da takımdaki yıldız futbolcularını gitmesine engel olamıyor. Beşiktaş'tan kopan ilk isim Gökhan oldu. Teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'in yaptığı West Ham kulübü, siyah-beyazlı kulüple yapılan sıkı pazarlıkların ardından Töre'yi 1 seneliğine kiralamak için Beşiktaş yönetimini ikna etti. Sözleşmesine 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da eklenen Töre için siyah-beyazlılar bir yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon euro alacak.

Artık bize fayda sağlamaz



Beşiktaş yönetimi West Ham'la görüşmeleri başlandığı dün KAP'a bildirirken, önceki gün İngiltere'ye giden ve sağlık kontrolünden Gökhan Töre de yeni kulübünün yöneticileriyle bir araya geldi. Bugün resmi sözleşmeye imza atması beklenen Gökhan için teknik direktör Şenol Güneş, "Eğer kafası bizimle değilse gitsin. Kendisini mutlu hissetmeyen futbolcu, bize fayda sağlamaz" diyerek transferi onaylayınca yönetim Töre'nin gitmesine onayı verdi. İngiliz ekibi, önümüzdeki sezon sonunda opsiyonu da kullanması halinde Beşiktaş, Gökhan Töre'den toplamda 16 milyon euro gelir elde etmiş olacak.

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