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Gökhan Töre transfer dedikodularına son noktayı koydu

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre son günlerde hakında ortaya atılan transfer iddiaları için "Menajerlerim ve kulübüm dışındaki haberlere itibar etmeyin. Beşiktaş'la şampiyonluğa odaklandım." dedi.

Gökhan Töre transfer dedikodularına son noktayı koydu

 Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olacağına yönelik haberler çıkan siyah-beyazlı futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ŞU AN ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIM"

"Son günlerde benimle ilgisi olmayan ama transferim hakkında yorum yapan menajerler ve yazılan haberlere değinmek istiyorum. Beşiktaş Kulübü ve menajerlerim Ali Pektaş ve Nassim Touihri'nin verdiği resmi bilgiler haricinde hiçbir habere itibar edilmemelidir. Şu an Beşiktaş ile şampiyonluğa odaklanmış durumdayım"

Beşiktaş Kulübü de Twitter hesabından "Gökhan Töre ile nice zaferlere" paylaşımında bulundu.
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