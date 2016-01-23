Gökhan Töre transfer dedikodularına son noktayı koydu

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre son günlerde hakında ortaya atılan transfer iddiaları için "Menajerlerim ve kulübüm dışındaki haberlere itibar etmeyin. Beşiktaş'la şampiyonluğa odaklandım." dedi.
23 Ocak 2016 Cumartesi 11:53
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.