Gökhan Töre Olayında 48 Yıla Kadar Hapis İsteniyor

Şişli'de 2014 yılında bir barda havaya ateş açan ve aralarında futbolcu Gökhan Töre'nin de bulunduğu 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Korhan Bahadır'ın "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından 24 yıldan 48 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Korhan Bahadır hazır bulundu.

SAVCI, MÜTALAASINI MAHKEMEYE SUNDU

Duruşma savcısı Ali Kaya esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşma Savcısı Ali Kaya mahkemeye sunduğu mütaalasında olayın şöyle geliştiğini belirtti: Olay tarihinde sanık Korhan Bahadır, Şişli'de bulunan bara eğlenmek için gitti. Sabaha karşı 05:40'a kadar eğlenen Korhan Bahadır bilinmeyen kişilerle tartıştı, bu tartışmanın devamında silahını çekerek rastgele ateş etti. Tartışma ile ilgisi olmayan Korhan'ın arkadaşları ile eğlenmekte olan mağdurlar kaçmaya başladı. Ancak seken kurşunların isabet etmesi sonucu mağdurlar yaralandı. Sanık Bahadır'ın silahından çıkan kurşunların sekmesi sonucu mağdurlardan Mahir Arslan ayağından, Burkay İsen sol ayağından, Hüseyin Kanat sol omzundan, Taner Yalçın sol elinden, Kadir Can İpekçi omzundan, Gökhan Töre de boynundan yaralandı. Töre, olayın ardından hastaneye kaldırıldı, Töre'ye isabet eden kurşun hastanede çıkarıldı. Gökhan Töre ve Kadir Can İpekçi hayati tehlike geçirmeyecek ancak basit tıbbi tedavi ile de iyileşemeyecek şekilde yaralandı. Diğer mağdurların silahla ancak basit tıbbi müdahale ile iyileşecek şekilde yaralandı. Sanık işyeri güvenlik kameralarından yararlanılarak kimliği tespit edildi. Ancak uzun süre kaçak olduktan sonra yakalandı.

TÖREYE YÖNELİK EYLEM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS NİTELİĞİNDEDİR

Savcı mütalaasında, olayın gelişi dikkate alındığında sanığın kapalı bir mekanda rastgele ateş etmek suretiyle kastını belli ettiği, benzer olaylarda kendi sabıkası dikkate alındığında ateş edince başkalarının ölebileceğini düşünebilecek durumda olduğunu kaydetti.

Savcı, bunu umursamayan sanığın ateş ederek işyerinden kaçtığı, bir süre sonra burada ateş edilen silah olduğu söylenerek diğer sanık tarafından polise bir tabanca teslim edildiği ifade edildi. Sanık Korhan'ın olayda kullandığı silahında ruhsatsız olduğu da belirtilen mütalaada Sanık Korhan Bahadır'ın mağdurlar Gökhan Töre ve Kadir Can İpekçi'ye yönelik eyleminin "adam öldürmeye teşebbüs" niteliğinde olduğu kaydedildi. Diğer mağdurlara yönelik eylemin ise "silahla yaralama" niteliğinde olduğu belirtildi.

SANIK BAHADIR'IN 48 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, Sanık Korhan Bahadır'ın "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından 24 yıldan 48 yıla kadar isterken, diğer sanık Hasan Kutlu'nun "Suçluyu kayırmak için yalan tanıklık" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

Sanık ve avukatlarına mütaalaya yönelik savunmalarını hazırlaması için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay tarihi olan 21 Nisan 2014 günü, saat 05.40 sıralarında Şişli'deki bir barda bulunan sanık Korhan Bahadır'ın, kimliği belirlenemeyen bazı kişilerle anlaşılmayan nedenle tartıştığı ve mekan içinde havaya 2 el ateş ettiği belirtiliyor. Bu sırada aynı mekanda olan mağdurlar Gökhan Töre, Taner Yalçın, Mahir Arslan, Hüseyin Kanat, Burkay İsen ve Kadircan İpekçi'nin tavandan parçalanıp seken mermi çekirdeğinden yaralandıkları anlatılıyor. İddianamede, Korhan Bahadır'ın olay yerinden kaçtığı da yer alıyor. Sanık Bahadır hakkında olaydan sonra kaçması gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Ortaköy'de yakalanan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Bahadır, başka bir suçtan kesinleşmiş cezası olduğu için kaçtığını söylemişti. Diğer sanık Hasan Kutlu'nun ise olayda kullanılan silahın tanımadığı biri tarafından aracına bırakıldığını söyleyerek "yalancı tanıklık" yaptığı belirtiliyor. Sanıklardan Korhan Bahadır'ın "Olası kasıtla öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi istenirken; sanık Hasan Kutlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.