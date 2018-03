Gökhan Töre o haraketin hikayesini anlattı

Siyah-beyazlı takımın başarılı oyuncusu Gökhan Töre, Antalya kampında BJK TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Töre, kendine çok güvendiğini belirterek, "Futbol yeteneğim, sahadaki duruşum ve öz güvenim çocukluğuma dayanıyor. Sahadayken de takım arkadaşlarımın desteği, kendi bireysel yeteneğimle sahada her an her şeyi yapabilirim. Bu özel bir yetenek, Allah'ın bana verdiği bir armağan. Sahada her an farklı bir şey yapabilirim. Allah'a böyle bir yeteneği bana verdiği için şükrediyorum" dedi.



Son yıllarda savunmaya daha çok yardım ettiğini vurgulayan Gökhan Töre, "Takım ruhunda forvet ya da defans oyuncusu diye bir şey yoktur. Futbol 11 kişi ile oynanıyor bazen hepimiz defans oyuncusuyuz" ifadelerini kullandı.

"HER İKİ DERBİYİ DE KAZANDIK, ÇOK MUTLUYUZ"

"Büyük maçların coşkusu ve heyecanı farklı oluyor" diye sözlerine devam eden siyah-beyazlı takımın yıldızı, "Elbette diğer maçları da küçümsememek gerekir. Ligde derbi maçlarında da 3 puan alıyorsunuz, diğer maçlarda da 3 puan için oynuyorsunuz. Bu sezon her iki derbiyi de kazandık. Taraftarımız çok istekliydi. Her iki derbiyi de kazandık, çok mutluyuz. Yıllardır derbi kazanma hasreti çekiyorduk. Camia, taraftar ve futbolcular olarak derbi maçlar bizim için çok önemli. Galatasaray derbisinde attığım gol, en sevindiğim goldür" diye konuştu.

"YAPTIĞIM GOL SEVİNCİ BANA AİT, BANA ÖZGÜ"

Attığı gollerden sonra yaptığı hareket hakkında açıklamalarda bulunan Töre, "Menajerim ve yakın arkadaşlarımla evde film izlerken, maç yaparken kendi aramızda sevimli bir şaka bu. Yüzümü elimle kapatıp, parmaklarımın arasından attığım bakış arkadaşlarımla ortak bir sevincimiz. Gol sonrası arkadaşlarım tribünde beni izliyorlardı, bir anda aklıma geldi ve o çok konuşulan gol sevincini yaptım. Her futbolcunun kendine özgü bir gol sevinci vardır, bu sevinç ise bana ait, bana özgü" açıklamasında bulundu.





"GOMEZ TAM BİR GOL MAKİNESİ"

Takım arkadaşı Mario Gomez'e de övgüler yağdıran yıldız futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Mario Gomez çok büyük bir futbolcu, tecrübeli biri. Kendini, yeteneğini, kapasitesini bilen ve takım için savaşan bir ruha sahip. Tam bir gol makinesi. Mario ile beraber oynadığım için mutluyum."