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Gökhan Töre Neden Oynamadı?

Beşiktaş, Osmanlıspor deplasmanından galibiyetle dönmesine rağmen akıllarda Gökhan Töre'nin oyuna neden girmediği sorusu cevabını hala bulamamıştı.

Gökhan Töre Neden Oynamadı?

 Maç öncesi Şenol Güneş’in aklında Gökhan’ı ‘hamle oyuncusu’ olarak kullanmak vardı. Yedeklerle ısınma hareketleri yapan Gökhan’a da bu durumu hatırlatan Güneş, “Kendini hazırla, seni oyuna alacağım” dedi. Ancak hem bozuk hem de buzla kaplı olan zemin, Kartal’ın yıldızını korkuttu. Bileğindeki ağrıların geçmediğini belirten Töre, “Bu zeminde oynarsam sakatlığım sıkıntılı bir hal alabilir” dedi. Güneş’in de bu cevap sonrası Gökhan’a forma vermediği belirtildi.

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BeşiktaşOsmanlısporGökhan TöreŞenol GüneşNeden Oynamadı
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