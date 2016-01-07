Gökhan Töre için servet teklifine red

Buna göre Beşiktaş, West Ham'ın Gökhan Töre için yaptığı 7.4 milyon sterlinlik teklifi reddetti.



The Sun'ın haberine göre Slaven Bilic'in takımında çok görmek istediği 23 yaşındaki yıldız için resmi teklif geldi ancak İstanbul ekibi bu öneriyi 1 saniye düşünmeden geri çevirdi.



Haberde Bilic'in Gökhan hakkındaki "O Avrupa'nın her takımında rahatlıkla forma giyebilir. Çok kaliteli ve potansiyeli yüksek bir isim" sözlerine de yer verildi.