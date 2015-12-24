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Gökhan Töre'den Şenol Güneş hakkında flaş açıklamalar

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre son zamanlarda basında çıkan Şenol Güneş ile arasında sorun olduğu dedikoduları hakkında açıklamalar yaptı

Gökhan Töre'den Şenol Güneş hakkında flaş açıklamalar
 Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre son zamanlarda basında çıkan Şenol Güneş ile arasında sorun olduğu dedikoduları hakkında açıklamalar

Önceki gün “Gökhan veya başka bir oyuncumla sorunum yok” diyen teknik direktör Şenol Güneş’in ardından Gökhan Töre de“Yedek de kalabilirim, sahada da olabilirim. Bizim şu anki düşüncemiz, şampiyonluk. Bu tür konular bizi üzüyor. Benim veya başka bir arkadaşımın böylesine tecrübeli bir hocayla sorun yaşaması imkansız sayılabilecek niteliktedir. Kısacası benim Şenol hocamla hiçbir sorunum yok. Önümüzdeki lig veya kupa mücadelelerinde hocamız bana görev verirse, en iyi şekilde takımıma destekte bulunacağım” ifadelerini kullandı.



West Ham iddiası...



Slaven Bilic’li West Ham’ın kendisini istediğine dair çıkan haberlere de değinen başarılı futbolcu, “Şu an tek düşüncem kulübümün şampiyon olması. Takımımdan  da memnunum” diyerek hakkında çıkan transfer dedikodularına da açıklık getirmiş oldu.

Kaynak : Fanatik

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Gökhan TöreŞenol Güneş
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