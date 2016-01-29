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Gökhan Töre'den şaka gibi maç yorumu

Dün oynadıkları karşılaşmada 2-0 geriden gelip 3-2 öne geçtikleri maçı 4-3 veren Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gökhan Töre ilginç açıklamalarda bulundu

Gökhan Töre'den şaka gibi maç yorumu

 10 kişi kaldıktan sonra 2-0 geriye düşen ve arka arkaya bulduğu 3 golle öne geçen Beşiktaş son 5 dakikada yediği 2 golle Sivas Belediyespor'a 4-3 mağlup oldu. 

Siyah beyazlıların 3.golünü atan ve takımını öne geçiren Gökhan Töre Sivas Belediyespor'un önce beraberliği sonra galibiyeti getiren golüyle büyük şok yaşadı.

Maçın son dakikalarında köşe atışı için kenara gelen Gökhan Töre foto muhabirlerine dönerek 'bu ne ya şaka gibi' tepkisini verdi.

GÜNEŞ: ALT LİGDEKİ BİR TAKIMA KAYBETMEK ÜZÜNTÜ VERİCİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçta futbolcularının konsantrasyon eksikliği yaşadığını söyledi. Güneş, "Kendimizden daha alt bir ligde mücadele eden takıma kaybetmek üzüntü verici. Yine de bunu çok büyük bir kayıp olarak görmüyorum. Kulvar dışına çıkmadan böyle bir sonucu görmek bizim için artı. Sakatlık ve cezalı olmadan tamamlamayı düşündüğümüz bir maçta maalesef hem cezalı oyuncumuz oldu hem de ufak tefek sakatlıklar yaşandı. Oyun disiplininden koptuğumuz için pozisyon vermememiz gereken rakipten goller yedik. Onları düzelteceğiz" dedi.

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