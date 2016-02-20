Gökhan Töre'de güzel haber sevindirdi!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde kondisyon ve taktik çalışması uygulandığı bildirildi.
Isınma koşuları ve açma-germe çalışmalarıyla idmana başlayan siyah-beyazlı futbolcuların, istasyon koşuları sonrası takım olgusunu geliştiren oyunlar oynadığı belirtildi. İdmanın, tam saha uygulamaların ardından çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Hafta içinde oynanan Mersin İdmanyurdu maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Gökhan Töre'nin antrenmanda takımla çalıştığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayarak, maç için kampa girecek.