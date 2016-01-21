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Gökhan Töre davasındaki zanlı cezaevinden kaçtı

Gökhan Töre'yi barda kurşunladığı gerekçesi ile tutuklanıp cezaevine konulan Korhan Bahadır'ın firar ettiği haberi geldi

Gökhan Töre davasındaki zanlı cezaevinden kaçtı

 Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin bir barda silahla yaralandığı olayla ilgili davada, failler arasında olduğu iddia edilen ve başka dosyadan hükümlü bulunan sanık Korhan Bahadır'ın cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Milli futbolcu Gökhan Töre ile arkadaşlarının, 21 Nisan 2014'te Şişli'de bir barda çıkan olayda silahla ateş açılması sonucu yaralanmalarına ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada başkan, celse arasında Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan mahkemeye yazı geldiğini ve başka dosyadan tutuklu sanık Korhan Bahadır'ın 29 Aralık 2015 günü cezaevinden firar etiğinin bildirildiğini belirtti.

25 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda Korhan Bahadır hakkında 'olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Sanık Korhan Bahadır bir süre sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKA SUÇTAN HÜKÜM GİYMİŞTİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir önceki celse görülen duruşmada mahkeme tutuklu sanık Korhan Bahadır'ın tahliyesine karar vermişti. Başka suçtan hükümlü olan Bahadır açık cezaevine çıkarılmıştı.
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Korhan Bahadır
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