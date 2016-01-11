Gökhan İnler bombası Super Lig'de patlıyor!

İtalya Ligi'nden İngiltere Premier Ligi'ne gelen ancak Leicester City'nin yedek kulübesine esir kalan Gökhan İnler ayrılık eşiğine geldi.



"BEŞİKTAŞ'A YAKIN"

Türk asıllı İsviçreli milli futbolcu yaşındaki Gökhan İnler'in kulübünden ayrılacağına kesin gözü ile bakıldığını açıklayan BLİCK Gazetesi 31 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a yakın olduğunu ileri sürdü.





TALİPLERİ ÇOK

Kendisini isteyen kulüplerin başında Beşiktaş'ın geldiğini sonra sırası ile de Schalke, Aston Villa ve Sampdoria'nın olduğunu yazan BLİCK Gazetesi, Leicester'dan ayrılması durumunda gideceği takımın Beşiktaş olduğunu iddia etti.