Gökhan Gönül’ü Beşiktaş’mı alacak Galatasaray mı?

Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek olan Gökhan Gönül arasındaki görüşmeler henüz sonuç vermezken, milli futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla hiçbir kulüple anlaşmadığını duyurmuştu.
Gökhan'ın Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamamasının altında yatan gerçeğin "İmza parası talebi" olduğu ortaya çıktı.
Gökhan'ın yönetimle yaptığı son görüşmede, "Bu benim son transferim olacak. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ama geleceğimi de düşünmek zorundayım. Bu nedenle sizden imza parası talep ediyorum" diyerek kulüpten ekstra 1 milyon euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi ise bu talebe sert bir dille karşı çıktı.
ŞARTLARIMIZI SUNDUK
Yöneticiler, Gökhan'a, "Sen bizim oyuncumuzsun. Kendi oyuncumuza bonservis öder gibi imza parası mı ödeyeceğiz? Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Biz sana şartlarımızı sunduk. Düşünmen için süre de verdik. Teklifimizi değerlendir ve bize bu konudaki son kararını bildir" dedi. Yönetimin önerilen sözleşme şartlarını değiştirmeyeceği belirtildi.
GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR?
Gökhan Gönül (d. 4 Ocak 1985; Bafra, Samsun), Defansın sağında görev yapan Türk futbolcu 2007 yılından itibaren Fenerbahçe'de forma giymektedir.
Kulüp kariyeri
Gökhan Gönül, 4 Ocak 1985 tarihinde kuaför baba ve ev hanımı annenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi Aslen Bafralı ailenin çocuğu olarak doğan Gökhan'ın ailesi Gökhan 6 yaşında iken Bursa'ya taşındı. Mahallede top oynarken ağabeyleri onu Bursa Yolspor'a götürdü ve bu takımda seçmelere kısa boyuna rağmen başlangıçta kaleci olarak başladı. Bir gün denenmek için çok sayıda kaleci gelince antrenör ona "Geç ileride oyna" dedi. Performansımı gördükten sonra da "Bundan sonra kaleci değilsin" dedi. O düzeyde hangi mevkide oynadığı belli olmadığından Gökhan topu alıp herkesi çalımlayarak rakip kaleye kadar gidiyordu.
Sadece boş zamanlarında top oynamak için gidiyordu takıma. Ama hocası Mehmet Kirazoğlu üzerine çok düştü. Normal antrenmanların dışında akşamları ona özel çalışmalar yaptırdı. Bir gün A takımın antrenörü ise "Yarın A takımın maçı var, sen de oynayacaksın" dedi. Gönül için 14-16 grubunda oynamak bile büyük bir olaydı, çünkü henüz 13 yaşındaydı. Orada ise 30 yaşında futbolcular oynuyordu. Selam vermeye bile çekindiği insanlardı. Ama o dönemki hocası Ramiz Hoca onu o takımda oynattı. 14-16 takımında libero, genç takımda orta saha, A takımda ise forvet ve orta saha oynuyordu. Genç ve A takımda oynamaya başlayınca 14-16 takımının kaptanı oldu. O dönemki takımı ise Play-off'ta Bursaspor'la 3-3 berabere kaldı. Bursaspor'la ilk defa berabere kaldı ve libero oynamasına rağmen üç golü de Gönül atmıştı. Hasan Bora Gökhan'ı beğendi ve Bursaspor'a istedi. Ama arkadaşları arasında oraya gidip de başarılı olamayan örnekler bulunduğu için kabul etmedi. O maçtan sonra Galatasaray da oyuncuyu istedi. Takımın başında Fatih Terim vardı. İstanbul'a gitti, görüştü. Ailesinden izin almak için Bursa'ya döndü. Ama o sırada Gençlerbirliği devreye girdi ve 2002 yılında onu transfer ettiler.
Gençlerbirliği (2002-03)
Gönül 2002 yılında ise 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonunda PAF takıma yollanan Gönül bu takımla 20 maça çıktı.
2003-04
2003-04 sezon başlarında hep Gençlerbirliği'ndeydi ama her seferinde bir şey oldu ve OFTAŞ'a gönderildi. 3. lig'de yer alan bu takımda ise 27 maça çıkıp 5 gol attı ve takımı ile sezonu şampiyon bitirdi ve bir üst lige katıldı.
2004-05
2004-05 sezonunda takıma geri dönen Gönül, tekrar Hacettepe takımına kiralandı. Lig B Klasman'da 21 maça çıkıp 4 gol attı.
2005-06
2005-06 sezonu öncesinde Gençlerbirliği'nde dönen Gönül, Ziya Doğan döneminde takımın ilk maçı Fenerbahçe maçıdır.Hoca "Bende isim değil çalışan oynar, şu anda kadroda sadece Gökhan'ın yeri garanti" demişti. Ama bir sakatlık yaşadı ve 3-4 ay oynayamadı. Kendine gelmesi için OFTAŞ'a gönderildi. Takım Lig A'ya çıkınca "Kadroyu bozmayalım. Hiç olmazsa küme düşmeyelim. Devre arasına kadar kal. Nasıl olsa maddi açıdan Gençlerbirliği futbolcularıyla aynı imkâna sahipsin" denildi. Ama devreyi lider bitirince hedef büyüdü ve şampiyonluk hedefine giden takımda kalmayı tercih etti. Nitekim de şampiyon oldu ve Lig B'de o sezon 17 maça çıkan Gönül, 3 gol attı ve takımı ile şampiyonluk yaşadı ve Lig A'ya yükseldi. O dönem Giray Kaçar ve İlhan Eker ile takımın vazgeçilmezi oldu.
2006-07
2006-07 sezonu başındaysa Oftaş ile üstüste şampiyonluklar yaşayan Gönül, Süper Lig'de oynayan Gençlerbirliği kadrosuna dahil edildi. 2006 yılında Gençlerbirliği Oftaş'ta oynarken Galatasaray, Gönül'ü 19 yaşında iken istemiş, fakat İlhan Cavcav'ın Gökhan için 2.5 milyon Euro gibi, Galatasaray tarafından çok fazla bulunan, bir miktar istemesi transferi gerçekleştirmemiştir ve Gökhan bir sene daha Gençlerbirliği Oftaş'ta forma giymiştir. Takımıyla 28 lig maçına çıkan Gönül, 4 gol atarken 2 de kupa maçına çıktı.
Fenerbahçe (2007-08)
2007-08 sezonu öncesinde 3.000.000 Euro bedel ile 6 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sezonun ilk maçında Deniz Barış sağ bekde görev yapsa da ikinci maçta Zico tarafından sağ bek oynatılan isim Gökhan Gönül oldu ve ilk lig maçına Gaziantepspor maçında çıktı. 2 Ekim 2007 günü ise Gönül ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçına CSKA Moskova karşısında çıktı. Sezonun başlarında forma şansı bulamayan Gökhan Gönül teknik direktör Arthur Zico tarafından sürpriz bir kararla Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSV Eindhoven maçında sahaya ilk 11 çıkmıştır. Sezon boyunca ligde 24 maç 5 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç ve Türkiye Kupası'nda 4 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı. Fenerbahçe o sezon Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek final'e kadar çıkma başarısı gösterse de Chelsea FC'ye elendi. GOAL dergisinin 2008 yılı için yaptığı en iyi 15 bek oyuncusu sıralamasında kendine 14. sırada yer bulmuştur. Fenerbahçe'deki ilk golünü 2007 - 2008 Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Galatasaray'a karşı atmıştır.
2008-09
2008-09 sezonu öncesi ise takımın başına Luis Aragonés getirildi. Roberto Carlos ile takımın beklerinde oynayan ikili, hücum bindirmeleriyle dikkat çekti. Gönül o sezon 29 maça çıkıp 2 asist yaparken Kupa'da 7 Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
2009-10
2008-09 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a elenen Fenerbahçe, 2009-10 sezonu öncesinde Süper Kupa maçında yine Beşiktaş ile karşılaştı ve Gökhan'ın 90 dakika sahada kaldığı maçı takımı 2-0 kazandı ve Gökhan'da Fenerbahçe ile ilk kupasını kazanmış oldu. O sezon Christoph Daum yönetiminde ilk maçına Denizlispor karşısında çıkan Gönül ilk asistini de bu maç yaptı. Fenerbahçe formasıyla ilk lig golünü de ligin 3. haftasında Diyarbakırspor'a attı. Gönül o sezon 30 maç 3 gol 3 asist gibi bir lig performansı gösterirken Kupa'da 5 maç 1 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 9 maç 2 asistlik istatistikle oynadı. Sezon sonu Fenerbahçe ligi 2. tamamladı.
2010-11
2010-11 sezonunda ise Gökhan Gönül, ligin ilk haftasında Antalyaspor maçında ilk golünü attı. Ligde 30 maça çıkan Gönül, 3 gol ve 8asistlik performansla oynadı. Avrupa kupalarında 3 ve Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıktı. Fenerbahçe Aykut Kocaman yönetiminde ise lig şampiyonu oldu ve Gönül'de ilk Süper Lig şampiyonluğunu gerçekleştirdi.
2012-13
2012-13 sezonunda 7.haftada oynanan 3-0 kazanılan Beşiktaş derbisinde 2 gol atarak maçın yıldızı olmuştur. Ayrıca bu maçla beraber Gökhan, lig kariyeri boyunca ilk kez bir maçta 2 gol birden atmıştır. Gökhan 17 Şubat akşamı deplasmanda oynanan, takımının 3-0 kazandığı Trabzonspor maçında, maçtaki 3. golü kaydetmiştir. Bu gol onun 2012-13 sezonunda Süper Lig'deki 3. golü olmuştur. Gökhan, 12 Mayıs'ta oynanan Galatasaray derbisinde, takım arkadaşı Pierre Webo'ya asist yaparak, takımının maçı kazanmasında pay sahibi olmuştur. Sezonu 27 lig maçı 3 gol 5 asist, 17 Avupa maçı 4 asist ve 4 kupa maçı 1 gol 1 asist ile tamamlamıştır. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbah.e, UEFA'da ise yarı finale çıkmıştır. Süper Lig'de ise şampiyon bir sene önceki gibi Galatasaray olmuştur.
2013-2014
Fenerbahçe 2013-2014 sezonuna Ersun Yanal'ı getirerek başlamıştır. Sezonu çalkantılı başlayan Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştır. Gökhan Gönül ise 29 maçta forma giyip 4 asist yapmıştır.
2014-2015
Fenerbahçe sezona Ersun Yanal'ı gönderip yerine İsmail Kartalı getirerek başladı, ayrıca transfer olarak sadece Diego Ribas Kadroya katıldı ve şampiyon kadro korundu. Sezon içerisinde Gökhan Gönül ve arkadaşları inişli çıkışlı bir performans gösterse de 20. haftanın ortalarına lider girdi. 5 Nisan 2015'te Fenerbahçeli oyuncular farklı kazandığı Rize deplasmanından dönerken birkaç kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Herhangi bir yaralanma olmasada takım o haftadan sonra büyük bir düşüşe geçti ve şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Gökhan Gönül tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyip 1 gol ve 4 asist ile sezonu noktaladı.
2015-2016
Fenerbahçe sezona ilk olarak Portekizli teknik adam Vítor Pereira ardından Robin van Persie, Luis Nani gibi yıldızları kadrosuna katarak başladı, 8 hazırlık maçında 7 galibiyet 1 mağlubiyet aldılar. Gökhan bu maçların tamamında oynadı.Ancak Şampiyonlar ligi 3. Tur Shakhtar Donetsk ile oynanacak maç öncesi kasığından sakatlanarak bu önemli müsabakayı kaçırmıştır. Kasığından sakatlanan Gökhan Gönül, ligin ilk 4 haftasında kadroya giremedi, Avrupa elemelerinde Atromitos Athen ile yapılan 2 maçta da kadroda yer almadı. 5.Hafta Bursaspor maçıyla birlikte kadroya dönen maç boyunca yedekte bekledi. 6.Hafta Beşiktaş deplasmanında yeniden kadroya alınmadı. Ligde ilk kez 9.Hafta Galatasaray derbisinde ilk 11 şansı buldu. Bu sezonda ilk golünü 14.Haftada Gaziantepspor deplasmanında 49.Dakikada ceza sahasının dışından düzgün bir vuruşla kaydetmiştir.