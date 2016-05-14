Gökhan Gönül ve Mehmet Topal Ücretlerine Zam İstedi

Fenerbahçe'de yabancı futbolcuların aldığı astronomik paralar, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan iki banko isim Mehmet Topal ile Gökhan Gönül'ün beklentilerini artırdı.



BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Sarı-lacivertliler ile geçen hafta başlayan iç transfer görüşmelerinde durumu en çok merak edilen iki futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Hem yönetim hem de futbolcular ilk etapta devam etmeye sıcak baksa da, bunu belirleyecek en önemli unsur, futbolculara sunulacak teklifler olacak.

YILDIZLARIN ÜCRETLERİ SKALAYI YÜKSELTTİ

Yaşları gereği kariyerlerinin en iyi son kontratını yapmaya hazırlanan iki futbolcu da buna göre ücret talebinde bulunurken takımdaki diğer isimleri baz alıyorlar. Geçen sezon kadroya katılan Kjaer, Nani ve Van Persie gibi önemli futbolcuların aldığı paralar, takımdaki ücret skalasının da yükselmesine sebep oldu.

BEKLENTİLER ARTTI

Bu da Gökhan ve Mehmet'in yeni sözleşme için ekonomik beklentilerini artırdı. Yaklaşık olarak Robin Van Persie 6, Nani ve Kjaer'in de yıllık 4 milyon euro kazanması, Diego'nun da imza parasıyla birlikte 5 milyon Euro alması, doğal olarak Türk futbolcuların da yüksek ücret istemelerine yol açtı.

YERLİLERİN KAZANÇLARI

Takımın vazgeçilmezleri olan Gökhan Gönül 1.7 milyon Euro garanti ücret ve maç başı toplam 765 bin Euro alıyor. Mehmet Topal da yıllık 2 milyon Euro ve maç başı 10 bin Euro kazanıyor.

ÇİN'DEN TEKLİF

Premier Lig ekiplerinden Totenham'ın çok istediği Mehmet Topal'a Çin'den de teklif geldiği öğrenildi. Milli futbolcu sarı-lacivertli yönetimle yapacağı görüşmelerin ardından nihai kararını verecek. Çin'den gelen yeni teklifin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.