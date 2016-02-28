Sezonun en önemli maçında Vitor Pereira’dan şans beklediğini söyleyen Gökhan, “Umarım hocam bana bu şansı verir. Ağrılarım var, ancak bu maçta görev almak istiyorum. Takım halinde iyi bir hazırlık içerisindeyiz. Tek amacımız derbiden galibiyetle ayrılmak” ifadelerini kullandı.
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Gökhan Gönül'ün sakatlığı ne durumda Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Sаrı-Lаcivеrtlilеr'de Gökhan Gönül, 11. kаburgаsındаki kırığа rаğmеn Beşiktaş mаçındа sahada оlmаsınа kеsin gözüylе bаkılıyоr
28 Şubat 2016 Pazar 13:15
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Anahtar Kelimeler:FenerbahçeGökhan GönülBeşiktaş
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