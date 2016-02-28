Gökhan Gönül'ün sakatlığı ne durumda Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Sezonun en önemli maçında Vitor Pereira’dan şans beklediğini söyleyen Gökhan, “Umarım hocam bana bu şansı verir. Ağrılarım var, ancak bu maçta görev almak istiyorum. Takım halinde iyi bir hazırlık içerisindeyiz. Tek amacımız derbiden galibiyetle ayrılmak” ifadelerini kullandı.



