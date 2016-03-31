Gökhan Gönül transfer oluyor!

4 Ocak 1985 yılında dünyaya gelen Gökhan Gönül, aslen Bafralıdır. Gökhan 6 yaşında iken Bursa'ya taşındı ve mahallede top oynarken ağabeyleri onu Bursa Yolspor'a götürdü ve bu takımda seçmelere kısa boyuna rağmen başlangıçta kaleci olarak başladı. Bir gün denenmek için çok sayıda kaleci gelince antrenör ona "Geç ileride oyna" dedi. Performansımı gördükten sonra da "Bundan sonra kaleci değilsin" dedi. O düzeyde hangi mevkide oynadığı belli olmadığından Gökhan topu alıp herkesi çalımlayarak rakip kaleye kadar gidiyordu. Sadece boş zamanlarında top oynamak için gidiyordu takıma. Ama hocası Mehmet Kirazoğlu üzerine çok düştü.

Bu arada dün Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün doping kullandığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Fenerbahçe kulübünden gün içerisinde açıklama gelirken, Türkiye Futbol Federasytonu Basın Sözcüsü Mete Düren de, ortaya atılan iddialara yönelik Federasyon adına bir açıklama yaptı.

Düren, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Kulübü, maçtan önce 2 yazılı metin birden sundu. Bunlardan biri yasaklı maddeleri içeren metin, diğeri de Gökhan Gönül'ün kullandığı ilaçları kapsayan maddelerin listesi. Dolayısıyla Fenerbahçe şu anki pozisyonda gerekli işlemi yasal olarak yapmış gözüküyor.

Şimdi hukuk kurulundan çıkacak karar sonrası netice alınacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevki olacak mı olmayacak mı, buna kurul karar verecek. Zaten Gökhan Gönül de hangi ilaçları kullandığını açık açık belirtmiş durumda."

Normal antrenmanların dışında akşamları ona özel çalışmalar yaptırdı. Bir gün A takımın antrenörü ise "Yarın A takımın maçı var, sen de oynayacaksın" dedi. Gönül için 14-16 grubunda oynamak bile büyük bir olaydı, çünkü henüz 13 yaşındaydı. Orada ise 30 yaşında futbolcular oynuyordu. Selam vermeye bile çekindiği insanlardı. Ama o dönemki hocası Ramiz Hoca onu o takımda oynattı. 14-16 takımında libero, genç takımda orta saha, A takımda ise forvet ve orta saha oynuyordu. Genç ve A takımda oynamaya başlayınca 14-16 takımının kaptanı oldu. O dönemki takımı ise Play-off'ta Bursaspor'la 3-3 berabere kaldı. Bursaspor'la ilk defa berabere kaldı ve libero oynamasına rağmen üç golü de Gönül atmıştı. Hasan Bora Gökhan'ı beğendi ve Bursaspor'a istedi. Ama arkadaşları arasında oraya gidip de başarılı olamayan örnekler bulunduğu için kabul etmedi. O maçtan sonra Galatasaray da oyuncuyu istedi. Takımın başında Fatih Terim vardı. İstanbul'a gitti, görüştü. Ailesinden izin almak için Bursa'ya döndü. Ama o sırada Gençlerbirliği devreye girdi ve 2002 yılında onu transfer ettiler.