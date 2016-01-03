Gökhan Gönül'den sezonun ikinci yarısı için iddialı sözler

Fenerbahçe'nin yıldızlarından ve 2. kaptanı Gökhan Gönül, ligin ilk yarısında iyi puan topladıklarını ancak liderlik koltuğunda olmamalarının eksikliğini hissettiklerini söyledi.

KADRONUN HAKKINI VERMELİYİZ

Hedeflerinin hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Bunu başaracak güç ve kaliteye sahibiz. Çok iyi bir kadromuz var. Böyle bir kadronun hakkını verip çok çalışmalıyız. Tarih yazabileceğimiz bir sezonun ortasındayız. Bu fırsatı kaçırmamalıyız" dedi.

Gökhan önemli bir sakatlık ve şanssızlık yaşamamaları durumunda ligin en büyük favorisi olduklarını da söyledi.