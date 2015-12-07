Gökhan Gönül'den Gaziantepspor Maçı Sonrası Rezil Saha Açıklaması

"BU MAÇTAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

"İki puan kaybettik. Biz her maç kazanmak için çıkıyoruz. Bazen ders çıkarmanız gereken maçlar oynarsınız. Bu maç da öyleydi. Bugün 10 kişi kaldığımızda sahada neler yapabileceğimizi gördük. Galip de gelebilirdik. Haftaya Başakşehir'le oynayacağız ve derbi var. Sonucu ne olursa olsun bizim işimize yarayacak."





"BU REZİL SAHAYA RAĞMEN YETİŞEBİLİRDİM"

"Sahanın içinde gördüklerinizle kameradan gördükleriniz farklı olabiliyor. Ben henüz ekrandan görmedim. Kırmızı kart pozisyonunda ben bu rezil sahaya rağmen yetişebileceğimi düşünüyorum. Ama burada kar ya da yağmur da yoktu. Onlar da olsa herhalde burada futbol oynanmaz. Doldur

Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2 berabere biten maçın ardından açıklamada bulunan Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül şöyle konuştu: