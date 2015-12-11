Gokhan Gönül'den Celtic maçındaki oyunuyla göz doldurdu!

Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından hem Fenerbahçe'deki hem de Milli takımdaki formasını Şener Özbayraklı'ya kaptıran Gökhan Gönül sakatlıktan çok iyi döndü.

Gaziantepspor maçında futbol kamuoyuna göre maçın adamı olan Gökhan, harika da bir gol atmıştı.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Celtic ile oynanan Avrupa Ligi maçının ilk golünde de asisti yapan isim oldu. Gökhan aynı zamanda, bu maçın ilk yarısında tüm takım arkadaşlarına isabetli pas veren tek oyuncuydu.

Toplam 25 pas veren Gökhan Gönül, bir asisti dışında iki de kilit pas verdi.