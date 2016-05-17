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Gökhan Gönül Anlaştı Fenerbahçe’den Ayrılıyor!
Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül’ün bu yıl Fenerbahçe ile sözleşmesi bitiyor söylenen iddialara göre Gönül başka bir takım ile anlaştı. Detaylar haberimizde.
17 Mayıs 2016 Salı 20:55
Ajansspor'da yer alan habere göre 31 yaşındaki futbolcunun 2015-16 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ile prensipte anlaştığı iddia edildi.
Beşiktaş Kulübü içinden elde edilen bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi Gökhan'a cazip bir teklif yaptı ve Gökhan da prensipte "evet" dedi.Lig TV'de yayınlanan Maraton programına konuk olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da "Gökhan Gönül Beşiktaş'a gelmek isterse, onu kadromuzda görmek isteriz" ifadesini kullanmıştı.
İddialar, West Ham United’ın da ilgisinin olduğu başarılı futbolcunun tercihinin beklenin aksine Türkiye, hatta Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş olacağı yönünde.
Bu durum karşısında, yıldız futbolcuyla ilgili olarak Fenerbahçe yönetiminin alacağı tavır ise merak konusu.
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