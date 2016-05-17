Gökhan Gönül Anlaştı Fenerbahçe’den Ayrılıyor!

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül’ün bu yıl Fenerbahçe ile sözleşmesi bitiyor söylenen iddialara göre Gönül başka bir takım ile anlaştı. Detaylar haberimizde.

17 Mayıs 2016 Salı 20:55